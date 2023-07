Reklama

"Od aneksji Krymu, wbrew prawu międzynarodowemu, do dziś deklarujemy na wszystkich platformach nasze poparcie dla integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. A naszą solidarność z Ukrainą okazaliśmy w praktyce, udzielając konkretnej pomocy w sferze politycznej, gospodarczej, humanitarnej i technicznej. Staliśmy się również krajem, który czyni największe wysiłki, aby zakończyć wojnę” - mówił Erdogan po spotkaniu z Zełenskim.

Podkreślił też, że Rosja i Ukraina "powinny wrócić do rozmów pokojowych". "Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO. I chcę jeszcze raz podkreślić jedną rzecz: nikt nie straci na nadejściu sprawiedliwego pokoju" - oświadczył.

Zapewnił przy tym, że Turcja będzie wspierać odbudowę Ukrainy. "Nasze firmy budowlane, które są liderami tego rynku na Ukrainie, pomogą naszym ukraińskim przyjaciołom w odbudowie kraju" - obiecał.

"Mam nadzieję na kontynuację tej inicjatywy"

Turecki prezydent powiedział też, że Ankara czyni starania o przedłużenie umowy zbożowej na dłuższy okres po jej wygaśnięciu 17 lipca.

"17 lipca kończy się ważność tej inicjatywy, dzięki której w ciągu roku przez cieśniny tureckie dostarczono potrzebującym około 33 mln ton zboża. Mam nadzieję na kontynuację tej inicjatywy. Jestem przekonany, że wszystkie zainteresowane strony będą działać w tym celu, mając świadomość globalnej odpowiedzialności” – powiedział prezydent Turcji.

"Pracujemy nad tym, na jak długo możemy przedłużyć (umowę) po 17 lipca. Mamy nadzieję, że będzie ona przedłużana co najmniej raz na trzy miesiące, a nie co dwa miesiące. Dołożymy starań w tym zakresie i postaramy się wydłużyć ten okres do dwóch lat" – mówił Erdogan.

"Rozmawialiśmy o tym dziś wieczorem z (prezydentem Wołodymyrem Zełenskim) i mam nadzieję, że porozmawiamy o tym z prezydentem Putinem w przyszłym miesiącu” – powiedział turecki przywódca, zapowiadając na sierpień wizytę w Turcji prezydenta Rosji.