W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w piątek Rosja przeprowadziła ataki na cele w południowej Ukrainie przy użyciu bombowców strategicznych Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire C), a ukraiński wywiad wojskowy ogłosił, że zestrzelił jeden z tych bombowców. W Internecie pojawiły się doniesienia na ten temat, które jak się wydaje, pokazują, jak jeden z Tu-22M3 traci kontrolę w powietrzu, a następnie rozbija się o ziemię.

Jak dodano, rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że Tu-22M3 rozbił się i trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, ale nie przyznało, że został on zestrzelony. Jednak jest niemal pewne, że doniesienia mówiące o tym, że pocisk S-200 (SA-5) został użyty, są prawdziwe i była to kolejna udana operacja ukraińska przeciw rosyjskim siłom powietrznym. Wyjaśniono, że jest to prawdopodobnie ten sam system, którego użyto do zestrzelenia rosyjskiego samolotu A-50 (w kodzie NATO Mainstay) 23 lutego tego roku.

"To pierwszy przypadek zestrzelenia bombowca strategicznego przez systemy ukraińskiej obrony powietrznej. Jest wysoce prawdopodobne, że Rosja straciła do tej pory co najmniej 100 samolotów" - napisano. (PAP)