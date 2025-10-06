Ocena stanu Unii Europejskiej

Orban ocenił, że jeśli UE nie zostanie radykalnie przekształcona w ciągu roku lub dwóch, to proces rozpadu może okazać się nieodwracalny.

Reklama

- Nie widzę możliwości ani woli, aby to zrobić, ani u biurokratów w Brukseli, ani u przywódców wiodących państw członkowskich. Jeśli to się utrzyma, Unia Europejska będzie tylko przejściowym rozdziałem w naszym życiu - uważa węgierski premier.

Polityka gospodarcza Węgier

Orban zapowiedział też, że nie planuje podwyżek podatków i jest zwolennikiem utrzymywania ich na możliwie najniższym poziomie. Premier podkreślił też, że obecna stopa procentowa Narodowego Banku Węgier - 6,5 proc. - jest „wyższa niż mogłaby być”, a obniżki stóp procentowych będą następować „znacznie wolniej, niż byśmy chcieli”, ponieważ prezes banku centralnego Mihaly Varga jest „człowiekiem ostrożnym”.

System emerytalny

Premier ujawnił również, że nie ma planów zmiany systemu emerytalnego, a każda radykalna reforma „mogłaby zrujnować życie znacznej części” węgierskiego społeczeństwa. Wiek emerytalny wynosi obecnie na Węgrzech 65 lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)