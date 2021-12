Litwa do 1000 euro zwiększyła zasiłek dla migrantów, którzy dobrowolnie zdecydują się na powrót do swych krajów pochodzenia. Dotychczas zasiłek, jako dodatek do biletu powrotnego, wynosił 300 euro.

„Utrzymanie jednego migranta kosztuje Litwę 11 tys. euro rocznie. Jest to spore obciążenie dla państwa. Szukamy sposobów na zachęcenie (migrantów) do dobrowolnego powrotu i mamy nadzieję, że wyższy zasiłek skłoni do tego większą liczbę osób” – mówi litewska minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite, którą cytuje komunikat resortu. Reklama Propozycja otrzymania wsparcia w wysokości 1000 euro będzie obowiązywać do 20 stycznia 2022 roku, a przewidziane świadczenia zostaną sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej, które otrzymała Litwa na zarządzanie kryzysem migracyjnym. Litewski Departament Migracji kończy rozpatrywanie wniosków azylowych migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-białoruską. Spośród 3 tys. 272 rozpatrzonych wniosków tylko 54 obcokrajowcom przyznano azyl. Pozostali zostaną deportowani. Litwę opuściło już 400 nielegalnych migrantów, z których 345 zrobiło to dobrowolnie. Minionej doby na granicy z Białorusią udaremniono 65 prób nielegalnego przedostania się na Litwę. W 2021 roku granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło już ponad 4,2 tys. osób, a blisko 8 tys. zostało zawróconych. Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)