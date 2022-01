Niewykluczone, że Bruksela czeka już tylko na zielone światło od Trybunału Sprawiedliwości UE, który 16 lutego ma wydać wyrok w sprawie zgodności z traktatami mechanizmu warunkowości. Pozwala on Komisji Europejskiej wstrzymać dopływ unijnych funduszy do państw, które w jej ocenie naruszają standardy praworządności. A za takie Bruksela uznaje obecnie Polskę i Węgry. Na początku grudnia ubiegłego roku rzecznik generalny TSUE stwierdził w opinii do sprawy, że prawo europejskie nie zabrania uzależnienia wypłaty pieniędzy z budżetu UE od przestrzegania zasad rządów prawa – i rekomendował odrzucenie skarg wniesionych przez Warszawę i Budapeszt. Choć opinie nie są dla trybunału wiążące, to w praktyce często pokrywają się z jego wyrokami.