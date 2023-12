"Urządzenia podłączone do internetu muszą zapewniać podstawowy poziom bezpieczeństwa, gdy są sprzedawane w UE, tak by odpowiednio chronić firmy i konsumentów przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Taki będzie właśnie efekt aktu o cyberodporności, gdy wejdzie on już w życie" - powiedział w czwartek wieczorem Jose Luis Escriva, minister transformacji cyfrowej Hiszpanii, która sprawuje prezydencję w Radzie.

Wszystkie urządzenia z pewnymi wyjątkami

Nowe rozporządzenie wprowadza ogólnounijne wymogi cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do projektu, rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu i oprogramowania.

Będzie mieć zastosowanie do wszystkich produktów, które są pośrednio lub bezpośrednio podłączone do innego urządzenia lub sieci. Wyjątki dotyczą produktów, dla których w unijnych przepisach wprowadzono już wymogi cyberbezpieczeństwa, np. urządzenia medyczne, wyroby lotnicze czy samochody.

Użytkownik podejmie decyzję

Rozporządzenie umożliwi konsumentom uwzględnianie cyberbezpieczeństwa przy wyborze i użytkowaniu produktów zawierających elementy cyfrowe – użytkownikom łatwiej będzie znajdować sprzęt i oprogramowanie z odpowiednimi cyberzabezpieczeniami.

Przepisy przenoszące odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów na producentów, którzy muszą spełnić pewne wymogi, np. przeprowadzać oceny cyberryzyka, wydawać oświadczenia o zgodności i współpracować z właściwymi organami.

Finalizowanie prac nad rozporządzeniem

W najbliższych tygodniach toczyć się będą prace na szczeblu technicznym, które pozwolą sfinalizować szczegóły nowego rozporządzenia. Po zakończeniu tych prac prezydencja hiszpańska przedstawi tekst kompromisowy przedstawicielom państw członkowskich do zatwierdzenia.

Przed formalnym przyjęciem przepisów przez współprawodawców obie instytucje będą musiały potwierdzić tekst w całości, a przepisy będą musiały przejść weryfikację prawno-językową.

Akt o cyberodporności został zapowiedziany po raz pierwszy przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2021 r.

Z Brukseli Łukasz Osiński