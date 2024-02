Jakie jeszcze zmiany w prawie jazdy zamierza wprowadzić Unia Europejska?

Zmiany w prawie jazdy: Obowiązkowe badania dla wszystkich

Unia Europejska kontynuuje prace nad nowymi przepisami związanymi ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach. Początkowo rozważano wprowadzenie dodatkowych obowiązkowych badań wyłącznie dla seniorów, czyli kierowców powyżej 70. roku życia. Propozycja ta, spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem. Jej krytycy wskazywali na dyskryminację i ryzyko wykluczenia komunikacyjnego starszych osób, podkreślając, że wielu seniorów prowadzi aktywny tryb życia i bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym.

W odpowiedzi na te obawy zaproponowano nowy projekt, który zakłada obowiązkowe badania lekarskie dla wszystkich kierowców. Każda osoba, ubiegająca się o wydanie lub odnowienie prawa jazdy, będzie musiała przedstawić zaświadczenie lekarskie. Tym samym zamiar wprowadzenia badań okresowych co 5 lat został zastąpiony przez wymóg badania przy każdej wymianie dokumentu prawa jazdy, co następuje co 15 lat.

Zmiany w prawie jazdy: Koniec bezterminowych praw jazdy

Kolejną zmiana to wprowadzenie wymogu wymiany bezterminowych dokumentów na te z maksymalnym okresem ważności 15 lat. Choć decyzja wydaje się tylko kwestią formalności, oznacza dodatkowy obowiązek dla kierowców - uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do prowadzenia pojazdu obowiązkowe podczas wymiany dokumentu. Wszyscy posiadacze praw jazdy wydawanych do 2013 roku, bez określonego terminu ważności, będą musieli dokonać ich wymiany na dokument z 15-letnim terminem ważności w latach 2028-2033.