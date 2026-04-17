USA ukrwają ważne zdjęcia satelitarne? Chodzi o wojnę w Iranie

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 16:16
[aktualizacja dzisiaj, 16:33]
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” informuje, że pod naciskiem rządu USA ograniczany jest dostęp do zdjęć satelitarnych firmy Planet Labs, wykorzystywanych dotąd przez wojsko i media w czasie konfliktów zbrojnych. Dziennikarze śledczy wciąż mają jednak alternatywy, takie jak unijny program obserwacji Ziemi Copernicus.

Zdjęcia z wojny w Iranie nie są publikowane

Od 9 marca „pod naciskiem rządu USA”, któremu „nie spodobały mu się obrazy zbombardowanej szkoły dla dziewcząt w Minabie”, zdjęcia z wojny w Iranie nie są publikowane - podaje niemiecki dziennik. Firma poinformowała klientów o dobrowolnym zastosowaniu się do prośby rządu USA o „wstrzymanie (publikacji - PAP) materiałów wizualnych z wyznaczonego obszaru”.

28 lutego, w pierwszym dniu ataków USA i Izraela na Iran, w szkole w irańskim mieście Minab zginęło 156 cywilów, w tym 120 dzieci. Eksperci ustalili, że do ataku użyto amerykańskiej rakiety Tomahawk. Kluczową rolę w dochodzeniu odegrał brytyjski portal śledczy Bellingcat, którego analitycy korzystali z danych Planet Labs.

Obecnie w kosmosie działa około 200 minisatelitów

Firma powstała w Kalifornii w 2010 roku z inicjatywy byłych pracowników NASA. Zdjęcia Planet Labs były wykorzystywane m.in. podczas gromadzenia materiału dowodowego na zbrodnie rosyjskiego wojska w podkijowskiej Buczy oraz zbrodni sił Izraela w Strefie Gazy.

„Obecnie w kosmosie działa około 200 minisatelitów. Są mniejsze niż lodówka turystyczna i ważą zaledwie kilka kilogramów” - podaje „FT”. Po wyniesieniu w przestrzeń kosmiczną przez rosyjskie i amerykańskie rakiety przesyłają one obrazy z niskiej orbity okołoziemskiej.

"Cenzura dotycząca Planet Labs utrudnia pracę"

Jake Godin z Bellingcat przyznał w rozmowie z „FAZ”, że cenzura dotycząca Planet Labs utrudnia pracę. Obecnie analitycy portalu są „zmuszeni korzystać z innych źródeł danych”, m.in. unijnego programu obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus czy Google Earth - podaje „FAZ”. Często są one jednak mniej szczegółowe i rzadziej aktualizowane od danych oferowanych przez Planet Labs.

Godin przekonuje jednak, że Bellingcat „jest przyzwyczajony do obchodzenia przeszkód”. Jako dowód podaje, że przy użyciu danych z satelity Sentinel-2 programu Copernicus niedawno udało mu się udokumentować zniszczenie przez izraelską armię wiosek w Libanie.

Z Berlina Mateusz Obremski

Źródło: FAZ.de
