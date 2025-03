Musk: Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii

"Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" - zauważył Musk. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" - dodał.

Reklama

"Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" - wezwał miliarder.

Apel o nałożenie sankcji na ukraińskich oligarchów

W zamieszczonym obok wpisie zaapelował do nałożenia sankcji na "10 największych oligarchów Ukrainy, szczególnie tych z willami w Monako". "To (wojna) zakończyłaby się błyskawicznie, do rozwiązanie tego problemu" - uznał Musk.

SpaceX, firma Muska, dostarczyła od początku rosyjskiej inwazji Ukrainie dziesiątki tysięcy terminali podłączonych do sieci satelitarnej Starlink. Urządzenia te zapewniają ukraińskim żołnierzom utrzymanie łączności w trudnych warunkach frontowych. (PAP)