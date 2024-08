Niespodziewane wkroczenie sił ukraińskich do obwodu kurskiego

6 sierpnia duże siły ukraińskie niespodziewanie – także dla zachodnich sojuszników Kijowa – wkroczyły do przygranicznego obwodu kurskiego, co spowodowało, że ponownie zaczęto stawiać pytania, czy Ukraina może podczas tej operacji używać przekazaną jej broń.

„Nie nastąpiła żadna zmiana w polityce rządu Wielkiej Brytanii – zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych Ukraina ma wyraźne prawo do samoobrony przed nielegalnymi atakami Rosji, co nie wyklucza operacji wewnątrz Rosji. Podczas procesu przekazywania sprzętu wyraźnie zaznaczamy, że ma on być używany zgodnie z prawem międzynarodowym” – oświadczył rzecznik resortu.

Stanowisko Wielkiej Brytanii w sprawie operacji Ukrainy

Siły ukraińskie obecnie zajmują obszar około 1000 km kw. Jest to pierwszy przypadek od II wojny światowej, by jakikolwiek fragment terytorium Rosji był okupowany przez obce wojska. (PAP)

