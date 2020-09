Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie PKP Intercity powołało Tomasza Gontarza na funkcję członka zarządu, podała spółka. Będzie odpowiedzialny za rozwój i innowacje.

"PKP Intercity S.A. stawia m.in. na rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych, a także ograniczanie emisji w obszarze transportu realizując wyzwania związane z ekologią. Ponadto dla zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych istotne pozostaje efektywne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, zapewniając tym samym finansowanie dla projektów przygotowywanych przez Spółkę. Kolejnym ważnym zadaniem, przed którym stoi PKP Intercity S.A., jest realizacja połączeń dalekobieżnych do Centralnego Portu Komunikacyjnego, do obsługi którego przewoźnik potrzebuje nowoczesnego taboru odpowiadającego potrzebom transportu multimodalnego. Wyznaczanie strategicznych kierunków i ich konsekwentna realizacja pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną na rynku polskich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Nie tylko rozwój siatki połączeń czy konsekwentna realizacja inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych, lecz także wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, efektywne budowanie strategii i planowanie inwestycji, innowacyjne rozwiązania biznesowe - to kierunek, jaki wyznacza sobie spółka na kolejne lata" - czytamy w komunikacie.

Tomasz Gontarz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył aplikację adwokacką. Od 2017 roku pracował w Ministerstwie Infrastruktury przy projektach kolejowych, gdzie był odpowiedzialny m.in. za Program Kolej+ oraz Program Przystankowy. Pełnił stanowisko kierownicze w Biurze Ministra Infrastruktury. Wcześniej w latach 2014-2017 prawnik w PKO Banku Polskim S.A. Od 2018 roku społeczny Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej.

Prezesem pozostaje Marek Chraniuk. W Zarządzie pozostają również: Adam Laskowski, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer, przypomniano w materiale.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

(ISBnews)