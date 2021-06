“Podkarpacie, jak wiele innych regionów naszego kraju jest jednym dużym placem budowy. Powstaje droga życia, jaką jest Via Carpatia. Już w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (...) wystąpi o pozwolenia na budowę dla kolejnego odcinka, na którym będzie wybudowany tunel” - powiedział Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że już przygotowywane są do przetargu wszystkie kolejne odcinki trasy Via Carpatia biegnące do granicy państwa do Barwinka. Podkreślił, że trasa Via Carpatia będzie “silnikiem rozwoju gospodarczego wielu regionów”.

Minister powiedział, że kandydująca na stanowisko prezydenta Rzeszowa, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wielokrotnie zabiegała o rządowe inwestycje drogowe na Podkarpaciu i o to, aby Rzeszów był dobrze skomunikowany z resztą kraju.

“Rzeszowowi, o czym wielokrotnie przekonywała mnie pani wojewoda (...) , potrzebny jest ring, potrzebna jest południowa obwodnica biegnąca po granicach administracyjnych miasta” - dodał Adamczyk.

Minister podkreślił też, że wojewoda Leniart zabiegała o wybudowanie łącznika pomiędzy drogą krajową nr 97 a drogą krajową nr 94 i zapowiedział podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

“Podpisany list intencyjny pozwoli stronie rządowej wespół z miastem zrealizować jakże potrzebną inwestycję drogową i takim właśnie działaniem jest droga południowa” - dodał.

Adamczyk zapowiedział też powstanie kolei aglomeracyjnej do lotniska Jasionka, co skróci czas przejazdu z Rzeszowa z 30 minut do 15 minut. (PAP)

pif/ mmu/