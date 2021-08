Testy nowych składów rozpoczęły się w lipcu, kiedy to do Warszawy trafiły dwa pierwsze tramwaje koreańskiego producenta. W tej chwili przeszły one już wszystkie testy wymagane przez proces homologacji m.in. pomiar wymiarów zewnętrznych, sprawdzenie działania układu hamulcowego czy jezdnego. Oznacza to, że mogą już jeździć po mieście.

Reklama

To jednak nie koniec badań i testów, po których tramwajarze przystąpią do badań odbiorczych. Tramwaje czeka m.in. 18-godzinna jazda, podczas której motorniczy będzie symulował rzeczywisty przejazd uwzględniający m.in. otwieranie i zamykanie drzwi czy różne sposoby kierowania tramwajem oraz test niezawodności, podczas którego sprawdzona zostanie możliwość bezawaryjnej jazdy na dystansie 2500 km. Warszawiacy będą teraz mogli zobaczyć nowe składy w ciągu dniu, bo dotychczas jazdy testowe przeprowadzane były tylko w nocy.

W trakcie badań homologacyjnych okazało się, że nowe tramwaje są niezwykle ciche "najcichsze wśród wszystkich eksploatowanych w Warszawie i w Polsce" - chwalą się tramwajarze. Jak podają, "natężenie dźwięku w dotychczas eksploatowanych wagonach wynosiło 77 decybeli, tymczasem natężenie dźwięku zmierzone w nowych tramwajach wyniosło nieco ponad 74 dB". "Jest to poziom dźwięku wydawany przez duży, nieco głośniejszy odkurzacz. Różnica 3 decybeli jest różnicą bardzo odczuwalną, co wynika ze specyfiki pomiaru natężenia dźwięku" - dodali. W Europie jest bardzo niewiele cichszych od warszawskiego nabytku, tramwajów.

Jak wyjaśniają tramwajarze "o ciszę pomaga dbać m.in. unikalna konstrukcja wagonów, oparta na skrętnych wózkach, które zostały one zaprojektowane w taki sposób, by cicho pokonywać nawet te ulice, gdzie są ciasne zakręty". "Skrajne wózki są tzw. wózkami obrotowymi. To rozwiązanie pozwala na ograniczenie zużycia szyn, a także zapewnia cichszą jazdę na łukach. A dodatkowo każde koło wyposażone zostało w absorber hałasu" - przekazali.

Przetarg na 230 nowych tramwajów dla Warszawy wygrała koreańska firma Hyundai Rotem Company. To największa umowa na tramwaje podpisana dotychczas w Polsce i jedna z większych w Europie. Dostawy są podzielone na dwie części: w zamówieniu podstawowym Tramwaje Warszawskie kupią 123 tramwaje, a w ramach opcji będzie możliwy zakup kolejnych 90. Hyundai Rotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zbuduje je za 1 mld 825 mln zł netto.

Wszystkie pojazdy w ramach zamówienia podstawowego mają zostać dostarczone do stolicy do końca 2022 roku, a te budowane w ramach opcji – do końca 2023 roku. Zakup uzyskał częściowe dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 285 mln zł. Pierwsze dwa tramwaje będą woziły pasażerów jesienią tego roku.

Po zrealizowaniu zamówienia na wszystkie 123 tramwaje do końca kwietnia 2023 r., stolica będzie dysponowała największą flotą tramwajów niskopodłogowych w Polsce. Ich liczba przekroczy 430, co będzie stanowić aż 70 proc. całego taboru tramwajowego.