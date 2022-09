"Chcemy zainwestować w pierwszym kroku (w porcie w Elblągu - PAP) 100 mln zł" - powiedział Gróbarczyk.

Reklama

Jak wyjaśnił, powstał już wspólny zespół, który ma wypracować porozumienie dotyczące ostatecznej skali inwestycji.

Reklama

"Obecnie powstał wspólny zespół. Chcemy rozwiązać to poprzez uzyskanie porozumień. Czekamy przede wszystkim na decyzje właścicielskie, a więc związane ze strategią rozwoju" - stwierdził Gróbarczyk.

Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że na razie resort infrastruktury nie wie, jaki jest potencjał związany z prawami właścicielskim elbląskiego portu.

"Już parę razy zablokowałem decyzję prezydenta Elbląga o sprzedaży nabrzeży w porcie, więc oczekujemy na to, aby port przedstawił nam właściwie, czym dzisiaj zarządza, bo z oficjalnych informacji czy też informacji, które posiadamy, wynika, że niewiele tych terenów już pozostało należących stricte do miasta. Może trzeba będzie rozmawiać z operatorami, właścicielami w tym zakresie, którzy są już właścicielami poszczególnych nabrzeży" - wyjaśnił Gróbarczyk.

"Teraz cała praca, którą trzeba wykonać leży po stronie zarządu portu, (...) aby przedstawić przede wszystkim wycenę, wskazać kierunki rozwojowe, tak abyśmy mogli w sposób formalny zainwestować poprzez budżet państwa" - podkreślił.

Wiceminister Gróbarczyk podtrzymał też wcześniejsze zapowiedzi, że cała inwestycja dotycząca kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną do Elbląga zostanie zakończona w 2023 r. Wtedy to droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.

"Myślę, że za rok o tej porze będziemy już kończyć całkowicie tę inwestycję, a więc dojście do portu w Elblągu. Przypomnę tylko, to jest bardzo rozległe inwestycja, bo wiąże się z pogłębieniem całej rzeki Elbląg, budową ścianek szczelnych, pogłębieniem Zalewu Wiślanego, przebudową mostu w Elblągu, z całym układem drogowym więc zakres prac który towarzyszy tej inwestycji jest bardzo duży"

Kanał na Mierzei Wiślanej został otwarty w sobotę, 17 września, w sobotę. Pierwszą jednostką śluzowaną na przekopie Mierzei Wiślanej był Zodiak II, flagowa jednostka służb morskich.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry w tym samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

autor: Adrian Kowarzyk