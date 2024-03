Chodzi o wprowadzaną od niedzieli, 10 marca br., pierwszą tzw. korektę tegorocznego rozkładu jazdy na kolei. Jej kształt wynika m.in. z prowadzonych i planowanych prac zarządcy kolejowej infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, a także własnych inicjatyw przewoźników.

O swoich zmianach w związku z korektą rozkładu poinformował w piątek przewoźnik Polregio, który jest największym wykonawcą pasażerskich połączeń kolejowych zamawianych przez samorządy wojewódzkie w ponad połowie polskich regionów. Dla ośmiu województw spółka poinformowała o nowych połączeniach i zwiększeniu częstotliwości kursów na wybranych trasach.

Jak wynika z informacji Polregio, od 10 marca m.in. przywrócone zostaną bezpośrednie połączenia tej spółki łączące woj. lubuskie z woj. dolnośląskim. Na trasie Wrocław – Zielona Góra pojawią się cztery pary pociągów (trasą tą kursują też m.in. Koleje Dolnośląskie).

W woj. lubuskim wprowadzony zostanie ponadto nowy kurs z Zielonej Góry do Głogowa o godz. 22:42. Podczas tegorocznej majówki dostępne ma być też bezpośrednie połączenia z Zielonej Góry do Świnoujścia i Łagowa.

W woj. podkarpackim od niedzieli na odcinku Przemyśl Główny – Medyka podwojona zostanie liczba pociągów: z trzech do sześciu par. Będzie to efekt wydłużenia do Medyki trasy pociągów kursujących dotychczas z Rzeszowa do Przemyśla. Ponadto w majówkę, od 1 do 5 maja, kursowały będą dodatkowe pociągi z Rzeszowa do Sandomierza i Zamościa oraz z Jarosławia do Lublina.

W woj. podlaskim po blisko 24 latach przerwy od 18 marca br. zostaną przywrócone połączenia pasażerskie na trasie Białystok – Ostrołęka. Ponad 110-kilometrowa trasa będzie obsługiwana codziennie przez dwie pary pociągów - mają to być nowoczesne pojazdy spalinowe, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W woj. kujawsko-pomorskim od 11 marca w dni robocze będzie kursował pociąg Bydgoszcz Główna (o godz. 15.05) – Łódź Kaliska. Natomiast od 10 marca w soboty i niedziele pociąg ten będzie kursował w relacji Toruń Główny (o godz. 16.00) – Łódź Kaliska.

W woj. pomorskim wraz z korektą rozkładu jazdy od 11 marca na tzw. "Bajpasie Kartuskim", czyli niedawno otwartej linii przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę do Kartuz, uruchomionych zostanie sześć par pociągów. Od 11 marca pociąg relacji Słupsk – Bydgoszcz będzie kursował codziennie. W soboty uruchamiany będzie wieczorny pociąg z Gdyni do Lęborka. Od 1 maja w weekendy zwiększona ma zostać liczba połączeń na Półwysep Helski.

W woj. świętokrzyskim od niedzieli uruchomione zostaną dwie nowe pary pociągów na odcinku Kielce Główne – Radom Główny (w ofercie pozataryfowej „Bilet Świętokrzyski” dodano przystanek osobowy Lipowe Pole, w ofercie pozataryfowej „Bilet Dobrych Relacji” dodano odcinek Kielce Gł. – Radom Gł., a w ofercie „Wspólny miesięczny” dla pasażerów Kolei Mazowieckich i Polregio dodano odcinek Skarżysko-Kam. – Radom Gł.).

W woj. wielkopolskim w długi weekend majowy oraz w okresie Bożego Ciała kursować mają sezonowe pociągi przyspieszone: „Orkan” z Poznania do Świnoujścia oraz „Riwiera” i „Harpun” z Poznania do Kołobrzegu.

W woj. zachodniopomorskim zaplanowano dodatkową parę pociągów relacji Szczecin Gł. - Świnoujście Port w dni robocze oraz nowy pociąg z Kołobrzegu do Szczecina kursujący także w dni robocze. Pociąg odjeżdżający o 9:17 ze Szczecina do Kołobrzegu pojedzie codziennie (dotąd w dni robocze). Ze Szczecina w dni robocze dołożono sześć par pociągów do Gryfina oraz trzy pary do Stargardu.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, z 26-procentowym udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wysyła ponad 1750 pociągów zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na około 1950 stacjach. W 2023 r. z usług spółki skorzystało blisko 100 mln pasażerów.

Większościowym udziałowcem Polregio jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. oraz jeden udział) oraz samorządy wojewódzkie. Największe udziały mają woj. mazowieckie - 6,8 proc., wielkopolskie - 4,9 proc., śląskie 4,6 proc. oraz dolnośląskie - 3,7 proc. (wszystkie te regiony mają również własnych przewoźników kolejowych).