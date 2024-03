"W listopadzie kończy się trwająca już niemal 10 lat umowa na dzierżawę i obsługę parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Aby strefa mogła dalej funkcjonować, ogłosiliśmy przetarg na dostawę nowych urządzeń i nowych rozwiązań technologicznych" - poinformował ZDM.

Mniejsza liczba parkomatów wynika ze zmian w zachowaniu kierowców

Wyjaśnił, że w nowych parkometrach będzie możliwość przedłużenia kupionego w parkomacie biletu, a także możliwość płatności mobilnych. Oferty w przetargu można składać do 23 kwietnia. Miasto, podobnie jak teraz, parkomaty będzie dzierżawiło.

W sumie na ulicach zostanie zamontowanych 1910 urządzeń, czyli o 197 mniej niż dotychczas. "Mniejsza liczba parkomatów wynika bezpośrednio z analiz, uwzględniających zmiany w zachowaniu kierowców. Zabezpieczamy się jednak na wypadek dalszego rozszerzania strefy, czy potrzeby ustawienia dodatkowych maszyn – w ramach opcji będziemy mogli pozyskać 800 kolejnych" - wyjaśnił ZDM.

Urządzenia będą różnić się od siebie wielkością i funkcjonalnością. 1100 parkomatów będzie służyło wyłącznie do opłacania postoju kartą lub blikiem. W pozostałych 810 będzie można posłużyć się również bilonem.

ZDM wyjaśnił, że zmniejszenie liczby parkomatów przyjmujących bilon to nie tylko odpowiedź na trendy panujące wśród kierowców, ale też spora oszczędność dla miasta – do obsługi urządzeń gotówkowych potrzebne są dodatkowe osoby, które przywiozą lub odbiorą monety. "Parkomaty obsługujące bilon to urządzenia dużo bardziej skomplikowane, a przez to bardziej awaryjne i jednocześnie blisko o połowę droższe" - dodał Zarząd.

Płatność bilonem czy kartą szybko traci na popularności

Prowadzone przez drogowców statystyki wskazują, że sposób płacenia za parkowanie się zmienia. Płatność bilonem czy kartą szybko traci na popularności – jeszcze w 2018 roku gotówka stanowiła 35 proc. wszystkich płatności, a karta 44 proc. W 2023 roku to już tylko odpowiednio 14 proc. i 39 proc. W 2024 roku większość kierowców – 53 proc. – płaci za parkowanie przy pomocy aplikacji mobilnych, 12 proc. robi to za pomocą gotówki a 35 proc. korzysta z kart debetowych.

"Przeanalizowaliśmy, z których urządzeń, dziś obsługujących strefę, korzystają płacący gotówką. To właśnie w tych miejscach będziemy lokowali nowe parkomaty, które będą posiadały tę funkcję" - wyjaśnił ZDM.

Wygodną funkcją dla kierowców będzie korzystanie z kodów QR. Nowe parkomaty będą wyposażone w czytniki. Wystarczy, że kierujący zeskanuje taki kod ze swojego telefonu (np. wygenerowany w dedykowanej aplikacji) a numer rejestracyjny jego samochodu uzupełni się automatycznie.

Czytniki QR będą miały jeszcze jedną funkcję – dzięki nim bilet zakupiony w parkomacie będzie można przedłużać, w podobny sposób jak dziś można to robić, korzystając z aplikacji mobilnej.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego funkcjonuje w Warszawie od 1999 roku i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 roku granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i Ronda Radosława oraz fragment Pragi Północ.

Od 2020 roku jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice oraz północny Mokotów. Dziś to blisko 60 tys. miejsc postojowych. Decyzja poprzedniego wojewody mazowieckiego o wstrzymaniu rozszerzenia o Saską Kępę i Kamionek, nie obroniła się przed sądem administracyjnym. Trwają prace nad propozycją objęcia SPPN kolejnych obszarów Mokotowa.

Obecnie w SPPN funkcjonuje trzech operatorów płatności mobilnych. "Chcemy jednak, aby ich liczba mogła być nieograniczona. Wszyscy operatorzy, którzy spełnią nasze wymagania, będą mogli obsługiwać płatności mobilne. Ich integratorem będzie firma, która wygra przetarg na dostawę parkomatów i to ona będzie podpisywać umowy (po naszej akceptacji) z nowymi operatorami" - wyjaśnił ZDM.

Aby umożliwić wejście na rynek mniejszym firmom czy startupom, ustalono minimalny próg prowizji (nie może być ona zerowa lub ujemna).

Autorka: Marta Stańczyk