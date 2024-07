Utrudnienia na drogach

W piątek i w niedzielę o godzinie 17.00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę.

Do godziny 21.00 będą wyłączone z ruchu indywidualnego obszary między: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych i ul. Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, ul. Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób z identyfikatorami SK, taksówek, jednośladów i autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego" – poinformował stołeczny ratusz.

Jakie ulice mogą zostać zamknięte?

Policja może też zadecydować o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o zamknięciu Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego, na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii: 102, 125 i 202 będą kursowały ul. Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 – Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką. Z kolei autobusy E-1 nie dojadą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, ale Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Świętokrzyskiego i nim do stacji Centrum Nauki Kopernik.

Po koncertach, około godziny 23.00, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a.

Komunikacja miejska

Jeśli tak się stanie, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i autobusy: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Jeżeli zostanie wyłączony ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego, zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski.

Po koncertach na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ul. Grochowską, przez rondo Wiatraczna, al. Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, al. Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo, pasażerów przewiozą dodatkowe tramwaje linii 9. Z kolei składy linii 26 z alei Zielenieckiej pojadą w kierunku Metra Młociny.

Na większą liczbę pasażerów przygotowane jest również metro. Pociągi w kierunku Bemowa będą częściej podjeżdżały na stację.

Szczegółowe informacje o zmianach na stronach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice.

Komunikaty dotyczące tras komunikacji miejskiej dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. (PAP)