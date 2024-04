Co grozi za brak OC? Wysokie kary

Ubezpieczenie OC stanowi zabezpieczenie dla kierowców, chroniąc ich przed wysokimi kosztami w przypadku spowodowania kolizji. Co ważne, każdy pojazd, nawet ten nieużywany, powinien być ubezpieczony.

Brak ważnej polisy OC wiąże się z surowymi karami finansowymi. W przypadku samochodów osobowych kara jest dwukrotnością pensji minimalnej. UFG bierze także pod uwagę czas trwania tej przerwy. Dla krótkich przerw, trwających do 3 dni, kara wynosi 20% pełnej opłaty, czyli 1700 zł. W przypadku braku OC trwającego od 4 do 14 dni, wysokość kary wzrasta do 50% pełnej opłaty, co przekłada się na 4 240 zł. Najcięższe konsekwencje dotykają tych, którzy nie wykupią ubezpieczenia przez ponad 14 dni - w takim przypadku kara wynosi już 100% opłaty, czyli 8 480 zł.

Postępowanie regresowe - konsekwencje braku OC

Choć sama przerwa w ubezpieczeniu pojazdu wiąże się z dodatkową opłatą, to jest to tylko jeden z elementów ryzyka związanego z nieposiadaniem polisy. W przypadku gdy nieubezpieczony pojazd spowoduje wypadek, jego właściciel staje przed dodatkowym wydatkiem, zwanym postępowaniem regresowym.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), wypłacając odszkodowania poszkodowanym, używa własnych środków, które następnie stara się odzyskać od sprawcy wypadku. Sumy te są często znacznie wyższe niż początkowe kary za brak OC - średnia wartość regresu przekracza 20 tys. zł, do której dodatkowo dolicza się kary za przerwę w ubezpieczeniu. W ubiegłym roku liczba takich przypadków sięgnęła ponad 18 tys., a łączna kwota, jaką nieubezpieczeni muszą zwrócić, wynosi ponad 360 mln zł - rekordzista musi zwrócić UFG 2,3 mln zł.

Jak uniknąć problemu?

Uniknięcie problemów związanych z brakiem OC jest łatwiejsze, niż mogłoby się to wydawać. Wystarczy regularnie sprawdzać i odnawiać swoją polisę OC, co można zrobić szybko i wygodnie przez internet. Aby sprawdzić, czy ubezpieczenie jest nadal ważne, należy odwiedzić stronę UFG.pl i wpisać numer rejestracyjny swojego pojazdu.