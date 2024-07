Jak do tej pory linie lotnicze czynią niewielkie postępy w odchodzeniu od tradycyjnych źródeł energii. Niedawna porażka wiodącego amerykańskiego startupu z branży SAF, zajmującego się czystym paliwem do silników odrzutowych, wspieranego przez takie firmy, jak Cathay, BP Plc i United Airlines, uwypukliła brak dynamiki sektora transportu lotniczego w odchodzeniu od paliw kopalnych.

„Naprawdę byliśmy świadkami, jak trudny jest rozwój branży SAF” – powiedziała w wywiadzie Grace Cheung, dyrektor generalna ds. zrównoważonego rozwoju w Cathay. Linia lotnicza przeprowadziła rozmowy na całym świecie z około 50 potencjalnymi dostawcami czystszych odpowiedników konwencjonalnego paliwa do silników odrzutowych o właściwościach podobnych do tradycyjnego paliwa do odrzutowców. Wcielenie w życie SAF zostało spowolnione przez wysokie koszty, ograniczone surowce i niejednolite wsparcie polityczne. Większość dostępnych obecnie małych serii jest produkowana w USA i Europie.

Rola czystszych paliw lotniczych

Przyszła rola czystszych paliw będzie prawdopodobnie znacznie różnić się w zależności od działań politycznych, stwierdził BloombergNEF w swoim najnowszym raporcie New Energy Outlook.

W scenariuszu transformacji gospodarczej, w którym rządy skupiają się na technologiach, które są obecnie konkurencyjne ekonomicznie, SAF odpowiadałoby za 5 proc. całkowitego zapotrzebowania na paliwo w lotnictwie do 2050 r. Natomiast w ramach polityk mających na celu osiągnięcie celów Porozumienia paryskiego, SAF odpowiadałby za około 71 proc. całkowitego zapotrzebowania na paliwo w lotnictwie do połowy stulecia.

Cathay podtrzymuje swój cel, zgodnie z którym SAF będzie odpowiadać za 10 proc. zużycia paliwa do 2030 r.

„Ciężko pracujemy, aby podjąć niezbędne działania, aby osiągnąć ten cel” – powiedział w osobnym wywiadzie dyrektor generalny Cathay, Ronald Lam.

Za dwa lata mają powstać cztery zakłady SAF w Chinach

Ronald Lam powiedział, że linia lotnicza współpracuje z władzami w Chinach, naukowcami i państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej State Power Investment Corp., aby zbadać, w jaki sposób można wytwarzać SAF po opłacalnych kosztach. SPIC zamierza do 2026 r. uruchomić cztery zakłady zdolne produkować od 200 tys. do 400 tys. ton paliwa rocznie.

Według Cheunga, dzięki „jasnej strategii krajowej, takiej jak w przypadku pojazdów elektrycznych lub rozwoju energii słonecznej”, Chiny pobudziłyby globalne wysiłki na rzecz dostarczania czystszych paliw do silników odrzutowych. Cheung uważa, że kiedy w Chinach zostanie wdrożona polityka wspierająca SAF, wszystko będzie działo się bardzo szybko.

Pod względem ustalania nakazów dotyczących stosowania bardziej ekologicznych paliw do silników odrzutowych, Chiny pozostają w tyle za Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Europą. Jednak ostatnie działania sugerują, że sytuacja ta ulega zmianie.

Chiny wykonały dziewiczy lot testowy na paliwie SAF

W zeszłym miesiącu państwowy Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) wykonał dziewiczy lot testowy swojego samolotu C919 przy użyciu SAF. Jak podają media państwowe, na początku tego roku Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego wydała pierwsze zatwierdzenie zdatności do lotu niezależnemu dostawcy paliwa.

Chiny mogą odnieść korzyści dzięki obfitości energii odnawialnej i dostępności surowców niezbędnych do produkcji SAF, takich jak zużyty olej kuchenny, powiedział Cheung z Cathay. „Wiemy, że Chiny mają naprawdę wspaniałe warunki do rozwoju w tym obszarze” – powiedziała.