Nowa trasa tramwajowa dowiezie pasażerów bezpośrednio w rejon peronów i jest ważnym elementem przebudowy i rozbudowy stacji kolejowej Dworca Zachodniego. W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa z 500-metrowym tunelem tramwajowym. Podziemny przystanek końcowy znajdzie się obok zejścia na Dworzec Zachodni i będzie połączony schodami ruchomymi oraz windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej. Podróżni dostaną się tędy także do istniejącego dworca autobusowego.

Reklama

Według szacunkowych danych nowa trasa znacznie usprawni ruch dla ponad 1,2 milionów pasażerów rocznie. Czas przejazdu tramwaju nową trasą do Grójeckiej wyniesie pięć minut. Z Dworca Zachodniego do placu Narutowicza dojedziemy w 10 min, a do stacji metra Politechnika w 15 minut.

Teraz ta ważna dla Warszawy inwestycja wchodzi w kolejny etap. Budowa wkroczy na skrzyżowanie ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha.

Utrudnienia dla kierowców, od początku lutego pojedziemy jedną jezdnią

Jak podają Tramwaje Warszawskie, na początku lutego kierowców czekają poważne utrudnienia w ruchy. Przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. wykonawca inwestycji - konsorcjum firm ZUE i Fabe - wyłączy z ruchy jedną jezdnię ulicy Grójeckiej - w kierunku alei Krakowskiej.

Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku centrum. Jak podają tramwajarze, wybudowane będą tymczasowe przewiązki przez torowisko. Jedno miejsce przejazdu na drugą jezdnię, będzie usytuowane za ulicą Baśniową, na wysokości budynku Grójecka 70, Druga przewiązka zaplanowane jest za przystankiem Hale Banacha, na wysokości budynku Grójecka 114. W obu miejscach zmiany jezdni będzie zainstalowana sygnalizacja świetlna.

Do dyspozycji kierowców jadących w kierunku centrum będzie tylko jeden pas ruchu, natomiast w kierunku dzielnicy Włochy dwa pasy. Dla jadących od strony Okęcia nie będzie możliwy skręt w lewo, w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Także jadąc od strony centrum nie będzie można skręcić w Bitwy Warszawskiej 1920 r., ale też i w ul. Banacha - ruch będzie możliwy wyłącznie prosto.

/> />

W związku z tym trasy zmienią autobusy linii: 154, 167, 191, 208, 414 i 521.

Ponadto nie będzie wjazdu z Grójeckiej w Opaczewską. Ruch w drugą stronę, czyli z Opaczewskiej na Grójecką, zostanie zachowany.

„Wydłużony zostanie odcinek Bitwy Warszawskiej 1920 r., na którym ruch odbywa się tylko jedną jezdną – do skrzyżowania z Grójecką. W obie strony kierowcy pojadą po jezdni zwyczajowo służącej do jazdy w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. W stronę ronda będzie jeden pas. Z kolei w kierunku Grójeckiej, przed skrzyżowaniem, zostaną wyznaczone dwa: jeden do skrętu w lewo, do centrum, a drugi do jazdy prosto w Banacha lub do skrętu w prawo, w stronę alei Krakowskiej” – oddała spółka Tramwaje Warszawskie.

Kolejne zmiany w przyszłości

W miarę postępu robót, będą wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu na tym kluczowym dla inwestycji, ale też dla dzielnicy Ochota, skrzyżowaniu. W kolejnych etapach będą zamykane wloty ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także czasowo będzie wstrzymany ruch tramwajów do pętli Banacha oraz P+R Al. Krakowska. Konieczną przerwę w ruchu tramwajarze wykorzystają do remontu torowiska między placem Narutowicza a Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Szczegóły kolejnych etapów robót są w trakcie ustalania i zostaną zaprezentowane w najbliższych tygodniach.

Do kiedy ruch na tym skrzyżowaniu będzie utrudniony? Jak podają tramwajarze, istotne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha utrzymają się co najmniej do końca roku.

Zakres robót

W związku z inwestycją w pierwszej kolejności wykonawca musi przebudować ważne instalacje o charakterze magistralnym, które biegną pod skrzyżowaniem ulicy Grójeckiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Do przebudowy są: sieć ciepłowniczą, magistrale wodociągowe, sieć gazową, sieci energetyczne i teletechniczne oraz sieć kanalizacyjną. Przebudowa instalacji podziemnej konieczna jest ze względu na przepisy, według których muszą one być usytuowane w odpowiedniej odległości od infrastruktury na powierzchni. Wszystkie sieci będą również zabezpieczane przed ciężarem tramwajów.

Dopiero po zakończeniu prac podziemnych ruszy budowa nowego układu torowego. "Powstanie tu tak zwana pełna gwiazda, umożliwiająca ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Pojawienie się nowych relacji dla tramwajów wymaga przystosowania sieci odwadniającej układ drogowo-torowy, sieci sterowania ruchem i zasilania" - podają Tramwaje Warszawskie.