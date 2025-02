Międzynarodowy zespół naukowców opracował samonaprawiający się asfalt – podał dziennik The Guardian.

W testach laboratoryjnych nowatorska mieszanka naprawiała małe pęknięcia w miarę ich powstawania poprzez ponowne łączenie asfaltu w ciągu godziny od ich pojawienia się.

„Kiedy zamykasz pęknięcia, zapobiegasz powstawaniu dziur w przyszłości i wydłużasz żywotność drogi” — powiedział dr Jose Norambuena-Contreras, badacz projektu z Swansea University. Jak twierdzi naukowiec dzięki zastosowaniu tej mieszanki żywotność nawierzchni może wydłużyć się o 30 proc..

Jak działa samonaprawiającą się nawierzchnia?

The Guardian przypomina, że dziury w jezdniach zazwyczaj zaczynają się od małych pęknięć powierzchniowych, które powstają pod ciężarem ruchu. Drobne szczeliny w nawierzchni umożliwiają wodzie przesiąkanie do głębszych powierzchni drogi, gdzie powoduje większe szkody poprzez cykle zamarzania i rozmrażania. Ponadto asfalt, lepka czarna substancja stosowana w mieszance mineralno-asfaltowej, używanej do budowy nawierzchni dróg, w której asfalt używany jest jako lepiszcze wiążące kruszywa, staje się podatny na pękanie, gdy twardnieje w wyniku procesu utleniania.

Aby uzyskać samonaprawiający się asfalt, naukowcy zmieszali z nim maleńkie porowate zarodniki roślin nasączone olejami pochodzącymi z recyklingu. Gdy nawierzchnia drogi poddawana jest naciskowi kół przejeżdżający pojazdów, ściskane są też zarodniki, które uwalniają olej do pobliskich pęknięć. Oleje zmiękczają asfalt na tyle, że może on płynąć i uszczelniać pęknięcia.

Naukowcy uważają, że materiał ten można będzie gotowy do użytku na brytyjskich drogach za kilka lat.

7 mln dziur

RAC, brytyjska firma świadcząca usługi pomocy drogowej i ubezpieczeń szacuje, że w Anglii i Walii kierowcy napotykają średnio około sześciu dziur na milę na drogi. Dziury mogą narazić kierowców na narazić kierowców na rachunki za naprawy w wysokości od setek do tysięcy funtów. W niektórych dziura na drodze może być nawet zagrożeniem dla życia kierowcy.

Według AA (Automobile Association), w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii na naprawę pojazdów uszkodzonych przez dziury wydano rekordową kwotę 579 mln funtów, w porównaniu z 474 mln funtów w 2023 r. Natomiast naprawa 7 mln dziur w angielskich drogach pochłonęła kwotę 1,6 mld funtów.