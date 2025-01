Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podała, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję środowiskową (DŚU) dla drugiego odcinka trasy do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”.

Reklama

Nowa trasa będzie biegła nowym śladem od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6. Decyzję dotycząca pierwszego odcinka, Lubiatowa do DW213, RDOŚ wydał pod koniec ubiegłego roku.

Oba odcinki jednojezdniowej drogi mają przekrój 1x2 w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Projekt opracowany był w dwóch wariantach przebiegu trasy. We wnioskach o uzyskanie DŚU, jako preferowany, GDDKiA wskazała wariant 2 , w którym trasa omija Choczewko i biegnie bliżej miejscowości Kurowo.

/> />

Kolejny krok to wyłonienie wykonawców

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawców robót dla każdego odcinka oddzielnie. Inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że zwycięzcy przetargów będą odpowiedzialni za opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Na plac budowy wykonawca będzie mógł wkroczyć po uzyskaniu decyzji ZRID, wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Lista chętnych na budowę pierwszego odcinka jest długa. Do przetargu zgłosiło się aż trzynaście firm. Oferty w przetargu na realizację odcinka Lubiatowo - DW213 poznaliśmy 20 stycznia 2025 r.

Najniższa oferta na odcinek Lubiatowo – DW213 o wartości 177, mln zł została złożona przez konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal. Najwyższą, na kwotę 251, 23 mln zł, złożyła Fabe Polska. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi nieco powyżej 364,3 mln zł.

Dla odcinak, który teraz uzyskał zgodę środowiskową (DW213 – droga ekspresowa S6, węzeł Łęczyce) oferty poznamy 18 lutego 2025 r.Podpisanie umów z wykonawcami inwestycji GDDKiA planuje w II kw. 2025 r.

Droga do przyszłej elektrowni jądrowej

Inwestycję podzielona jest na dwa zadania. Pierwszy odcinek - Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 - ma długość ok. 11 km. Drugi, nieco dłuższy odcinek, od DW213 do węzła Łęczyce na S6, ma ok. 15 km.

Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach, a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce.