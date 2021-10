Via Carpatia to międzynarodowy szlak transportowy z północy na południe Europy. Podpisane w piątek umowy dotyczą fragmentów S19 na odcinkach Bielsk Podlaski - Boćki i Malewice - Chlebczyn.

Odcinek Bielsk Podlaski - Boćki to 12,2 km drogi ekspresowej, a Malewice - Chlebczyn to ponad 25 km.

Drogę Bielsk-Boćki (od węzła Bielsk Podlaski Zachód do węzła Boćki) za 309,3 mln zł zbuduje firma Strabag. Trasę Malewice - Chlebczyn (z estakadą na Bugu i obwodnicą Siemiatycz) za kwotę 665,2 mln zł wybuduje firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret - podała GDDKiA.

Obie firmy, z którymi w piątek podpisano umowy, będą teraz miały 10 miesięcy na przygotowanie wniosków o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Budowa tych odcinków jest zaplanowana na lata 2023-2025.

W 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przeprowadziła 10 przetargów na odcinki S19 w ciągu Via Carpatia.

"Dziewiąta i dziesiąta umowa, które dzisiaj podpisujemy na realizację S19, to zwieńczenie pracy ubiegłorocznych przetargów, których było 10. Dzięki temu będziemy mieli od dziś w realizacji 134 km trasy S19, w tym 115 km w ciągu Via Carpatii" - powiedział dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

"Cieszy nas bardzo, że praktycznie całą S19 mamy w realizacji. Pozostaje północy odcinek (Sokółka-Dobrzyniewo podzielony na trzy fragmenty), na który we wrześniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową" - dodał Borzuchowski. Przypomniał, że cały podlaska S19 to 13 odcinków realizacyjnych.

Wicewojewoda podlaski Tomasz Madras podkreślił, że inwestycje na S19 to realizacja "wyczekiwanych marzeń" w regionie. Wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło dodał, że droga umożliwi bezpieczny przyjazd i wyjazd z tych regionów, przez które będzie przebiegać. Jak zaznaczył, otworzy je na "daleki świat", ale będzie też łączyć ludzi.

Członek zarządu województwa Marek Malinowski powiedział, że wszyscy, także samorządowcy, wiedzą i podkreślają, jak ważna jest to droga. "Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie się doczekaliśmy (...). Jest to niezwykła, ważna droga z punktu widzenia i gospodarczego i społecznego, bo nie ma rozwoju gospodarczego, jeśli nie będzie dobrych dróg" - podsumował starosta siemiatycki Marek Bobel i podkreślił, że ta droga na pewno przyczyni się do rozwoju całej wschodniej Polski, która "nadgania" zaległości w infrastrukturze.

Nawierzchnia na obu odcinkach, na które podpisano w piątek umowy, ma być dostosowana do ciężkiego ruchu pojazdów.

Na odcinku Bielsk Podlaski - Boćki powstanie jeden węzeł drogowy - Boćki. Zbudowanych zostanie pięć wiaduktów.

Odcinek Malewice - Chlebczyn będzie nadzorował oddział GDDKiA w Kielcach (przetarg przeprowadziło GDDKiA w Białymstoku). Dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA Krzysztof Strzelczyk poinformował, że powstaną 22 obiekty inżynierskie, dwa węzły drogowe i dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Dyrekcja podała, że te węzły drogowe to: Siemiatycze Północ i Siemiatycze Południe.

"Krok po kroku przybliżamy się do realizacji całej S19, której znakomita większość będzie stanowiła międzynarodowy szlak Via Carpatia. W tym roku zawarliśmy już 10 umów z wykonawcami tej trasy. Trwają przetargi na sześć odcinków, a na kolejny ogłosimy jeszcze w tym roku" - podkreślił cytowany w informacji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, wypowiadając się o całej Via Carpatia w Polsce.

Żuchowski przypomniał, że cała Via Carpatia w Polsce będzie miała 560 km, i poinformował o przygotowywaniu dokumentacji dla ostatnich 60 km tej trasy w województwach mazowieckim i podkarpackim. "Po podpisaniu dzisiejszych umów, do fazy realizacji przeszło w tym roku już 40 zadań o łącznej długości blisko 515 km i wartości ponad 15,5 mld zł" - podsumował.