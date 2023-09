Budowa S1 mocno krytykowana

Projekt ten jest jednak mocno krytykowany. Na forum internetowym skyscrapercity.com forumowicz dominobb opublikował szczegółową 29-stronicową analizę, w której punktuje niedociągnięcia realizowanej trasy. W rozmowie z DGP z większością zarzutów zgadza się Daniel Radomski, specjalista ds. infrastruktury drogowej i energetycznej związany m.in. z Klubem Jagiellońskim.

Patrząc od południa, na pierwszy mankament natkniemy się na realizowanej obecnie obwodnicy Węgierskiej Górki, na której powstają dwa dwukomorowe tunele. Autor analizy przekonuje, że zdecydowano się tam na niepotrzebne oszczędności. Jadąc w kierunku Zwardonia, kilkadziesiąt metrów za wyjazdem z południowego tunelu, lewy pas będzie zanikał. Dalej w stronę Słowacji trasa będzie już jednojezdniowa. To oznacza jednak, że powstanie bardzo niebezpieczne rozwiązanie. Oznakowanie zwężenia będzie się zaczynało już w tunelu. „Znając upodobanie polskich kierowców do niewykorzystywania pasów do końca, śmiało można przypuszczać, że manewr zmiany pasa z lewego na prawy większość kierowców będzie rozpoczynała, już widząc pierwsze strzałki naprowadzające (na prawy pas – red.)” – pisze autor analizy. Wykonywanie takich manewrów w tunelu może zaś skutkować groźnymi wypadkami.

