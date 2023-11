"W przyszłym roku oddanych zostanie do użytku prawie 400 km dróg ekspresowych i autostradowych i przebudowanych dróg krajowych dwujezdniowych. Rok 2025 przyniesie oddanie do ruchu ponad 420 km takich dróg, a w roku 2026 spodziewamy się oddania kierowcom do użytkowania ponad 300 km dróg krajowych. To jest ponad 1 tys. km" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Minister podkreślił, że umowy na te inwestycje są podpisane lub projekty są w trakcie realizacji.

Reklama

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że w trakcie realizacji znajduje się pięć rządowych programów drogowych.

Pierwszy z nich to Rządowy Program Budowy dróg krajowych, którego wartość opiewa na blisko 300 mld zł.

Reklama

"Program ten w przeciągu najbliższej dekady pozwoli na realizację wielu zadań inwestycyjnych. Chcemy, aby po zakończeniu tego programu Polska była objęta ponad 8 tys. km dróg szybkiego ruchu. Wtedy będziemy skomunikowani w sposób modelowy" - stwierdził Weber.

Dodał, że drugi program dotyczy budowy 100 obwodnic; ma on zlikwidować 100 tzw. wąskich gardeł na drogach krajowych. Natomiast trzeci to Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, który ma obowiązywać do 2024 roku i poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kolejny to Program Wzmocnienia Dróg Krajowych, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające m.in. na podniesieniu nośności dróg krajowych.

"Piąty program jest skierowany do samorządowców - to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. To jest narzędzie, które wspiera inwestycje samorządowe" - dodał wiceminister. (PAP)