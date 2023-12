Dokładnie 2 lata temu oddaliśmy do ruchu 4,6km S2 Południową Obwodnicę Warszawy z tunelem pod Ursynowem. Kierowcy chętnie korzystają z wygodnej i bezpiecznej trasy. Nie ma wypadków. Od grudnia 2021 r. z tunelu skorzystało ponad 53 mln kierowców, co daje średni dzienny ruch ok. 76 tys. - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.