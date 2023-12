Choć w Łodzi od sześciu lat ślimaczy się budowa tunelu dla kolei aglomeracyjnych, już szykowany jest obok kolejny 4-kilometrowy podziemny przejazd. Chodzi o tunel dla pociągów dużych prędkości, które będą poruszać się po szybkiej linii „Igrek” z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Spółka CPK zdecydowała się w tym przypadku wykorzystać dokumentację dla „Igreka”, którą przygotowano blisko dekadę temu.

Trzy etapy budowy tunelu

Budowę tunelu dalekobieżnego w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszego etapu, od września tego roku trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK), który znajduje się niedaleko stacji Łódź Fabryczna. Tę inwestycję realizuje firma Keller Polska. To bezpośrednio pod ŁDK, po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna będzie zaczynał się tunel KDP.

Dzisiaj spółka CPK podpisała umowę na realizację drugiego etapu – budowę dwóch komór dla tarczy zmechanizowanej TBM. Chodzi o komorę startową, która znajdzie się na osiedlu Retkinia i odbiorczą, która powstania w sąsiedztwie Łódzkiego Domu Kultury. Kontrakt o wartości 147 mln zł zawarto z firmą Budimex.

Konrad Majszyk, rzecznik spółki CPK zapowiada, że niebawem zostanie ogłoszony przetarg na realizację trzeciej części tunelu, czyli jego wydrążenie przez tarczę TBM. Średnica maszyny wyniesie prawie 14 metrów. Powstanie jeden duży tunel, w którym znajdą się dwa tory. Według założeń inwestycja może być zakończona za 4 – 5 lat.

Szybka linia Warszawa-Łódź czeka na decyzję środowiskową

Tymczasem w przypadku szybkiej linii Warszawa – Łódź spółka CPK czeka na wydanie decyzji środowiskowej. Ta inwestycja mogłaby się zakończyć pod koniec dekady.

Dzięki linii „Igrek” czas przejazdy z Warszawy do Łodzi ma się skrócić do 45 minut. Podróż ze stolicy do Wrocławia ma trwać ok. dwóch godzin. Pociągi mają się tam rozpędzać do 250 km/h.

Nowy koalicja, która szykuje się do przejęcia władzy, zapowiada, że będzie kontynuować plany kolejowe spółki CPK. Realizowana ma być zwłaszcza linia „Igrek”. Część lotnicza ma zaś przejść audyt.