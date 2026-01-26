Ogromne utrudnienia na kolei. To efekt marznącego deszczu

Marznący deszcz, który pada w zachodniej części kraju, doprowadził od paraliżu na kolei. Największe problemy są w Wielkopolsce, gdzie wstrzymano ruch na kilku ważnych liniach, ale utrudnienia występują także w kilku innych województwach (np. w okolicach Szczecina).

- Obecnie utrudnienia dotyczą około 20 pociągów. Jeżeli sytuacja pogodowa się nie poprawi, to ta liczba będzie rosła – słyszymy w biurze prasowym PKP Intercity. – Dla pasażerów, którzy utknęli na trasie, szukamy zastępczej komunikacji autobusowej. Współpracujemy ze strażą pożarną i lokalnymi władzami. Obecnie wszystko jest w trakcie organizowania – słyszymy.

Zupełnie wstrzymano połączenia na następujących trasach:

Poznań Główny – Frankfurt/Oder w obu kierunkach

Poznań Główny – Wrocław Główny w obu kierunkach

Rzepin – Szczecin Główny obu kierunkach

Poznań Główny – Szczecin Główny obu kierunkach.

Pociągi jadą inną trasą. Oto szczegóły

Jak podaje PKP Intercity, obecnie odwołano trzy pociągi. Chodzi o:

IC nr 83106/7 „Osterwa” relacji Szczecin Główny – Zakopane, który został odwołany na odcinku Szczecin Dąbie – Zakopane

IC nr 8034/5 „Zamoyski” relacji Kołobrzeg – Piła Główna został odwołany w całej relacji

IC nr 58103/2 „Żuławy” relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny został odwołany na odcinku Gdynia Główna – Szczecin Główny.

W tym ostatnim przypadku, jak podaje PKP Intercity, podróżni zostali skierowani do IC „Bryza”, który również dojeżdża do Szczecina Głównego. Poza tym pociąg „Mamry” z Wrocławia do Olsztyna został skierowany okrężną drogą przez Ostrów Wielkopolski i Jarocin, co oznacza, że ominie szereg stacji.

Ze sporymi problemami mierzą się także przedstawiciele Kolei Wielkopolskich. Jak podaje spółka, ze względu na oblodzenie sieci trakcyjnej na odcinkach Leszno–Poznań oraz Zbąszynek–Poznań, ruch pociągów na tych liniach został wstrzymany.

Problemy z oblodzeniem trakcji. Co dalej z połączeniami?

Problemy przewoźników wynikają z oblodzenia sieci trakcyjnej za którą odpowiada spółka PKP PLK. Jak ustaliliśmy, obecnie trwa szacowanie, jak dużego obszaru dotyczą utrudnienia. W trakcie rozmowy z przedstawicielami kolejarzy otrzymaliśmy informację o tym, że nieprzejezdny jest również odcinek Kołobrzeg – Szczecinek.

- Skala będzie duża. Dotyczy to głównie zachodu kraju, bo tam są główne utrudnienia - mówi nam Katarzyna Dobrut-Michalska z PKP PLK i odsyła do oficjalnych komunikatów.

„Obecnie wstrzymany jest ruch na linii Wrocław – Poznań, między Starym Bojanowem a Czempieniem, a także między Wrześnią a Jarocinem (lk 281) oraz Bukiem a Zbąszynkiem (lk 3). Pozostałe linie (w Wielkopolsce - red.) są przejezdne, jednak pociągi mogą doznawać opóźnień. Podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej przywrócić rozkładową organizację ruchu: pracują ekipy techniczne, dysponowano pociągi sieciowe” – czytamy.

Utrudnienia w okolicach Szczecina

Nie tylko w Wielkopolsce występują spore utrudnienia. Wtrzymano ruch na odcinku linii nr 273 biegnącej z Wrocławia do Szczecina. Chodzi o fragment w okolicach lotniska Szczecin Port Centralny. W sumie w woj. zachodniopomorskim zamknięte są (stan na godz. 9:20) cztery fragmenty linii kolejowych.

"Obecnie wstrzymany jest ruch na linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin na odcinku Kowalów – Szczecin Port Centralny, LK 351 Poznań – Szczecin, na odcinku Stargard – Szczecin Dąbie, na LK401 Świnoujście – Szczecin, na Świnoujście - Szczecin Dąbie oraz na LK404 Szczecinek – Białogard, na odcinku Białogard - Kołobrzeg" - podaje PKP PLK.

Artykuł będziemy aktualizować.