Kolejarze walczą z internetem. Wi-Fi we wszystkich wagonach

Koniec z brakiem internetu w pociągach – zapowiada PKP Intercity. Z badań przeprowadzonych przez kolejarzy wynika, że pasażerowie narzekają na fakt, że nie we wszystkich wagonach zapewniono dostęp do sieci. Obecnie, jak podaje przewoźnik, internet dostępny jest w EZT-ach (pociągach bez osobnych lokomotyw – red.) oraz w 70 proc. wagonów.

Reklama

W 2026 roku PKP Intercity zainstaluje routery Wi-Fi także w pozostałych 30 proc. To spora operacja, bowiem chodzi aż o kilkaset wagonów. Według zapowiedzi, z końcem roku wszystkie połączenia obsługiwane przez narodowego przewoźnika będą oferowały pasażerom dostęp do sieci.

- W 2026 roku planujemy uruchomić dostęp do Wi-Fi w stu procentach aktualnego ilostanu roboczego. W Pendolino wymienimy modemy i zainstalujemy routery wprowadzające sieć 5G – dodaje Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity.

Jak dodaje, zmodernizowane zostanie także Wi-Fi we wszystkich Dartach, czyli pociągach ED161. Pasażerowie korzystający z nich od dawna narzekali na niską jakość połączenia.

Intercity po testach Starlinka. Pomoże w walce z „białymi plamami”?

Innym problemem, który od dawna sygnalizują pasażerowie, są tzw. biały plamy. Nawet na kluczowej trasie Warszawa-Trójmiasta zdarzają się odcinki, gdy znika zasięg i nie można korzystać z internetu. Z takimi problemami mierzą się pasażerowie wszystkich typów pociągów Intercity, w tym EIC, czyli Pendolino.

- Jesteśmy po testach Starlinka. W tym roku chcemy testować też rozwiązania europejskie - Iris – tłumaczy Sicińska.

Przewoźnik nie wybrał jeszcze dostawcy systemu. Wiadomo, że Starlink testowany był m.in. na odcinku Tczew-Warszawa. Próby przebiegły pomyślnie. Z kolei Iris to sieć budowana przez Unię Europejską. Jej wdrożenie zaplanowano na lata 2027-2030, ale już w tym roku mają odbywać się pierwsze testy. Oznacza to, że PKP Intercity znalazło się w gronie podmiotów, które jako pierwsze skorzystają z nowej, europejskiej technologii będącej odpowiedzią na amerykańskiego Starlinka.

Self check-in w Pendolino. Jak w samolocie

Kolejarze nakreślili ambitne plany na 2026 rok. Zapowiedziano m.in. uruchomienie programu lojalnościowego. Będzie działał w prosty sposób - w zamian za kupione bilety użytkownik otrzyma punkty, które będzie mógł wymieniać na bilety lub upominki np. z Wars-u.

Kolejną zmianą ma być system odpraw w pociągach EIC (Pendolino) wzorowany na modelu stosowanym przez linie lotnicze.