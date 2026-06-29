Forsal logo

Wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jest decyzja resortu infrastruktury

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:34
Całkowicie wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jest decyzja resortu infrastruktury
Całkowicie wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jest decyzja resortu infrastruktury/Shutterstock
Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o wstrzymaniu w poniedziałek, w godz. 13.00–19.00, ruchu pociągów towarowych, aby zapewnić priorytetową obsługę połączeń pasażerskich. Wcześniej, głównie z powodu upałów, odwołano już ponad 160 pociągów.

W godz. 13 - 19 wstrzymany ruch pociągów towarowych

Resort podkreślił, że w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce zostały wprowadzone działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii spowodowanych przez upały.

Ministerstwo poinformowało, że w poniedziałek w godz. 13 - 19 wstrzymany będzie ruch pociągów towarowych. „W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie” - zaznaczono na platformie X.

Biuro prasowe PKP PLK przekazało PAP, że we wtorek rano podjęta zostanie decyzja ws. ewentualnego wstrzymania ruchu towarowego również tego dnia.

Wzajemne honorowanie biletów

MI przypomniało, że przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity wprowadził honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Przedłużona możliwość zwortu biletów

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Z danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 13 odwołanych było ponad 160 pociągów obsługiwanych przez różnych przewoźników kolejowych.

Upały w Polsce

W poniedziałek maksymalna temperatura może sięgać 38-39 st. C, na zachodzie obniży się do 30-33 st. C, z kolei na północnym zachodzie - za frontem atmosferycznym - temperatura obniży się do 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ma być 22-23 st. C.

W Polsce do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOkręty podwodne dla Marynarki Wojennej. Polska podpisała umowę ze Szwedami »
Tematy: kolejetransportupały
Powiązane
Decyzja ZRID dla odcinka drogi ekspresowej S19 między Czarą Białostocką a węzłem Białystok Północ
Ekspresówka do granicy coraz bliżej. Ważna decyzja dla S19 [MAPA]
Nowa ekspresówka połączy regiony. Rusza budowa S11 między Gotartowem a Olesnem
Nowa ekspresówka połączy regiony. Rusza budowa S11 między Gotartowem a Olesnem
Niedziela na Dworcu Wschodnim w Warszawie
Ekstremalne upały sparaliżowały kolej. Czy jesteśmy gotowi na letnią falę gorąca?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany
Pułkownik Wołodymyr Kononnikow
Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj