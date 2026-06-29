Wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jest decyzja resortu infrastruktury

W godz. 13 - 19 wstrzymany ruch pociągów towarowych

Resort podkreślił, że w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce zostały wprowadzone działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii spowodowanych przez upały.

Ministerstwo poinformowało, że w poniedziałek w godz. 13 - 19 wstrzymany będzie ruch pociągów towarowych. „W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie” - zaznaczono na platformie X.

Biuro prasowe PKP PLK przekazało PAP, że we wtorek rano podjęta zostanie decyzja ws. ewentualnego wstrzymania ruchu towarowego również tego dnia.

Wzajemne honorowanie biletów

MI przypomniało, że przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity wprowadził honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Przedłużona możliwość zwortu biletów

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Z danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 13 odwołanych było ponad 160 pociągów obsługiwanych przez różnych przewoźników kolejowych.

Upały w Polsce

W poniedziałek maksymalna temperatura może sięgać 38-39 st. C, na zachodzie obniży się do 30-33 st. C, z kolei na północnym zachodzie - za frontem atmosferycznym - temperatura obniży się do 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ma być 22-23 st. C.

W Polsce do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego.