Kto zbuduje szybką kolej Warszawa–Łódź? Osiem firm powalczy o miliardowy kontrakt

Kto zbuduje kolej przy lotnisku?
Po kilku miesiącach przestoju wracają przetargi na budowę sieci kolejowej, która ma połączyć Port Polska z resztą kraju. Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie ogłoszono w ubiegłym roku – na kolejne musieliśmy trochę poczekać.
Spółka CPK wskazała firmy, które chcą budować odcinek między węzłem lotniskowym a węzłem bolimowskim. To 14,3 km Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa–Łódź. Do dialogu konkurencyjnego – etapu wstępnego przed właściwym przetargiem – zgłosiło się osiem konsorcjów:
- STRABAG, TYM-BUD;
- TORPOL, MIRBUD, KOBYLARNIA;
- ZUE, DUNA Polska, POLAQUA;
- BUDIMEX;
- PORR i Trakcja;
- GÜLERMAK, Track Tec Construction, UNIBEP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe;
- MOSTOSTAL WARSZAWA;
- INTERCOR, NDI, NDI SOPOT.
Polskie firmy będą premiowane?
W sumie w postępowaniu wystartowało aż 19 firm, z których wiele zawiązało konsorcja. Teraz spółka CPK – po analizie wniosków – musi wybrać pięć konsorcjów dopuszczonych do dalszego etapu.
– W każdym postępowaniu stawiamy w pierwszej kolejności na firmy z Polski, dlatego cieszy mnie ich tak liczna obecność wśród potencjalnych wykonawców tego zadania. Inwestycje kolejowe to ogromna szansa na perspektywiczne kontrakty, które wzmocnią polskie firmy budowlane, napędzając tym samym rodzimą gospodarkę – mówi Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Co jest do zrobienia?
Jak czytamy, wykonawca będzie musiał najpierw opracować dokumentację projektową (wykonawczą, technologiczną i warsztatową), a następnie wybudować 14,3 km linii Kolei Dużych Prędkości z prędkością projektową do 350 km/h.
Zadanie obejmie budowę 55 mostów i wiaduktów drogowych oraz kolejowych, przepustów melioracyjnych i przejść dla zwierząt, a także przebudowę lub budowę około 30 km dróg.
– W tej chwili mamy uruchomione dwa z sześciu postępowań budowlanych dla szybkiej linii Warszawa–Łódź, czyli pierwszego odcinka KDP w Polsce. Dzięki dialogowi konkurencyjnemu pozyskaliśmy z rynku ważne informacje, które pozwolą nam sukcesywnie uruchamiać kolejne postępowania już jako przetargi nieograniczone – zapowiada Piotr Rachwalski, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny.
Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.
Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".