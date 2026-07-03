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Kto zbuduje szybką kolej Warszawa–Łódź? Osiem firm powalczy o miliardowy kontrakt

Piotr Wróblewski
oprac. Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:21
Budowa KDP
Budowa KDP/Materiały prasowe
Rusza walka o budowę pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Do przetargu na 14-kilometrowy odcinek trasy Warszawa–Łódź zgłosiło się osiem konsorcjów. Wśród chętnych są największe firmy budowlane działające na polskim rynku.

Kto zbuduje kolej przy lotnisku?

Po kilku miesiącach przestoju wracają przetargi na budowę sieci kolejowej, która ma połączyć Port Polska z resztą kraju. Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie ogłoszono w ubiegłym roku – na kolejne musieliśmy trochę poczekać.

Spółka CPK wskazała firmy, które chcą budować odcinek między węzłem lotniskowym a węzłem bolimowskim. To 14,3 km Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa–Łódź. Do dialogu konkurencyjnego – etapu wstępnego przed właściwym przetargiem – zgłosiło się osiem konsorcjów:

  • STRABAG, TYM-BUD;
  • TORPOL, MIRBUD, KOBYLARNIA;
  • ZUE, DUNA Polska, POLAQUA;
  • BUDIMEX;
  • PORR i Trakcja;
  • GÜLERMAK, Track Tec Construction, UNIBEP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe;
  • MOSTOSTAL WARSZAWA;
  • INTERCOR, NDI, NDI SOPOT.
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Polskie firmy będą premiowane?

W sumie w postępowaniu wystartowało aż 19 firm, z których wiele zawiązało konsorcja. Teraz spółka CPK – po analizie wniosków – musi wybrać pięć konsorcjów dopuszczonych do dalszego etapu.

– W każdym postępowaniu stawiamy w pierwszej kolejności na firmy z Polski, dlatego cieszy mnie ich tak liczna obecność wśród potencjalnych wykonawców tego zadania. Inwestycje kolejowe to ogromna szansa na perspektywiczne kontrakty, które wzmocnią polskie firmy budowlane, napędzając tym samym rodzimą gospodarkę – mówi Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Co jest do zrobienia?

Jak czytamy, wykonawca będzie musiał najpierw opracować dokumentację projektową (wykonawczą, technologiczną i warsztatową), a następnie wybudować 14,3 km linii Kolei Dużych Prędkości z prędkością projektową do 350 km/h.

Budowa KDP
Budowa KDP/CPK

Zadanie obejmie budowę 55 mostów i wiaduktów drogowych oraz kolejowych, przepustów melioracyjnych i przejść dla zwierząt, a także przebudowę lub budowę około 30 km dróg.

– W tej chwili mamy uruchomione dwa z sześciu postępowań budowlanych dla szybkiej linii Warszawa–Łódź, czyli pierwszego odcinka KDP w Polsce. Dzięki dialogowi konkurencyjnemu pozyskaliśmy z rynku ważne informacje, które pozwolą nam sukcesywnie uruchamiać kolejne postępowania już jako przetargi nieograniczone – zapowiada Piotr Rachwalski, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
oprac. Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: inwestycjetransportport polska
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