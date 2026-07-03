Kto zbuduje szybką kolej Warszawa–Łódź? Osiem firm powalczy o miliardowy kontrakt

Kto zbuduje kolej przy lotnisku?

Po kilku miesiącach przestoju wracają przetargi na budowę sieci kolejowej, która ma połączyć Port Polska z resztą kraju. Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie ogłoszono w ubiegłym roku – na kolejne musieliśmy trochę poczekać.

Spółka CPK wskazała firmy, które chcą budować odcinek między węzłem lotniskowym a węzłem bolimowskim. To 14,3 km Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa–Łódź. Do dialogu konkurencyjnego – etapu wstępnego przed właściwym przetargiem – zgłosiło się osiem konsorcjów:

STRABAG, TYM-BUD;

TORPOL, MIRBUD, KOBYLARNIA;

ZUE, DUNA Polska, POLAQUA;

BUDIMEX;

PORR i Trakcja;

GÜLERMAK, Track Tec Construction, UNIBEP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe;

MOSTOSTAL WARSZAWA;

INTERCOR, NDI, NDI SOPOT.

Polskie firmy będą premiowane?

W sumie w postępowaniu wystartowało aż 19 firm, z których wiele zawiązało konsorcja. Teraz spółka CPK – po analizie wniosków – musi wybrać pięć konsorcjów dopuszczonych do dalszego etapu.

– W każdym postępowaniu stawiamy w pierwszej kolejności na firmy z Polski, dlatego cieszy mnie ich tak liczna obecność wśród potencjalnych wykonawców tego zadania. Inwestycje kolejowe to ogromna szansa na perspektywiczne kontrakty, które wzmocnią polskie firmy budowlane, napędzając tym samym rodzimą gospodarkę – mówi Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Co jest do zrobienia?

Jak czytamy, wykonawca będzie musiał najpierw opracować dokumentację projektową (wykonawczą, technologiczną i warsztatową), a następnie wybudować 14,3 km linii Kolei Dużych Prędkości z prędkością projektową do 350 km/h.

Budowa KDP / CPK

Zadanie obejmie budowę 55 mostów i wiaduktów drogowych oraz kolejowych, przepustów melioracyjnych i przejść dla zwierząt, a także przebudowę lub budowę około 30 km dróg.