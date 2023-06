Graficzna rezerwacja miejsc to funkcjonalność znana podróżnym m.in. z linii lotniczych. Pozwala wybrać konkretne miejsce w wagonie czy sprawdzić frekwencję w danym pociągu. Do niedawna funkcja ta była dostępna jedynie w spalinowych i elektrycznych zespołach trakcyjnych, które mają stałą liczbę miejsc siedzących. Od połowy lutego tego roku rozwiązanie to dostępne jest również w wybranych składach wagonowych kategorii EIC. Od 11 czerwca br. ten rodzaj rezerwacji zostanie wprowadzony w kolejnych 16 składach wagonowych.

"Sukcesywnie wdrażamy graficzną rezerwację miejsc w kolejnych składach wagonowych. Do końca roku chcemy, żeby każdy pociąg jeżdżący w naszych barwach był objęty tą funkcjonalnością" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Z graficznej rezerwacji miejsc pasażerowie mogą skorzystać podczas zakupu biletów na stronie internetowej przewoźnika lub kupując bilety poprzez aplikację mobilną PKP Intercity.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe.