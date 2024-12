Ponadto skróci się czas przejazdu na wielu popularnych trasach m.in. ze stolicy do Szczecina czy Białegostoku. Pociągi Pendolino pojadą w nowej relacji – ze Szczecina przez Poznań do Warszawy.

Reklama

W rozkładzie przewoźnika pojawią się dodatkowe pociągi z Przemyśla, Poznania, Lublina czy Białegostoku. Będą też nowe połączenia do Czech z Trójmiasta, Poznania, Wrocławia (IC Baltic Express) oraz do Berlina z Przemyśla, Krakowa, Katowic, Wrocławia (IC Galicja).

Przewoźnik zapowiada, że na najpopularniejszych trasach pociągi będą kursowały w cyklicznych odstępach czasowych. Co godzinę pomiędzy Wrocławiem a Krakowem, nie rzadziej niż co dwie godziny z Poznania do Krakowa oraz co dwie godziny pomiędzy Gdynią, a Wrocławiem. Pociągi ze stolicy pojadą do Krakowa i Trójmiasta średnio co godzinę.

Połączenia do Szczecina

Od grudnia pociągami PKP Intercity podróżni dotrą szybciej ze stolicy do Szczecina (4 h 18 minut), do Białegostoku (1 h 30 minut) czy Łodzi Fabrycznej (1 h 7 minut). Z Krakowa do Zakopanego pojedziemy w nieco ponad 2 godziny, o ponad 60 minut skróci się podróż do Zamościa, do którego z Krakowa dojedziemy w niecałe 4 godziny (wcześniej 5 h 9 minut). Ze Szczecina dotrzemy szybciej nie tylko do Warszawy, ale także do Poznania (1 h 50 minut). Mieszkańcy Wrocławia dotrą na pokładzie pociągów PKP Intercity o 20 minut szybciej do Gdańska (4 h 17 minut).

Nowością w ofercie krajowej będzie rozszerzenie siatki połączeń pociągów Pendolino. Od połowy grudnia będą one kursować ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00 i pokona tę trasę w 4 h 18 minut. Powrotne EIP do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa.

Pociągi PKP Intercity do Czech

W rozkładzie pojawią się cztery nowe połączenia pociągami PKP Intercity do Czech. Pociągi IC Baltic Express będą zatrzymywać się nie tylko w największych polskich miastach, tj. Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu czy Wrocławiu, ale także w mniejszych ośrodkach, m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Składy PKP Intercity po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. Po stronie czeskiej w drodze do Pragi będziemy mogli wysiąść i wsiąść m.in. w Pardubicach. Połączenia będą realizowane w godzinach porannych, popołudniowych oraz nocą. Nowością w ofercie międzynarodowej będzie również pociąg IC Galicja, który pojedzie z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Będzie to trzecia para połączeń na tej trasie. Pozwoli to na ruch pociągów co 4 h z Krakowa, Katowic, Wrocławia do stolicy Niemiec.

Rekordowo szybko z Warszawy do Wrocławia

W nowym rozkładzie jazdy znajdzie się również połączenie Warszawy z Wrocławiem z rekordowym czasem przejazdu 3 h 33 min. Z Warszawy na Dolny Śląsk dojedziemy pociągiem IC Konopnicka (rel. Warszawa – Wrocław), a także składem IC Śnieżka, który od grudnia będzie kursował codziennie, a nie tylko w weekendy jak dotychczas. W weekendy podróżni będą mogli skorzystać z pociągu IC Beskidy rel. Warszawa Wschodnia – Wisła Uzdrowisko. W województwie małopolskim pociąg ten zatrzyma się na stacji Zator Park Rozrywki - to nowe miejsce zatrzymania pociągów PKP Intercity.

Ze stolicy województwa małopolskiego do Przemyśla kursować będzie pociąg IC Gierymski, a do Szczecina pojedzie skład IC Sukiennice, który w sezonie letnim będzie jeździć w wydłużonej relacji do/z Zakopanego. Dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Halny (rel. Zakopane – Poznań) mieszkańcy Podhala zyskają codzienne połączenie z Wrocławiem i Poznaniem. Nowym miejscem zatrzymania w regionie będzie stacja Mielec, przez którą kursować będzie skład IC Hetman rel. Hrubieszów Miasto – Kraków Główny.

Kraków-Wilno

W związku ze zmianą trasy pociągu IC Hańcza (rel. Kraków – Wilno) mieszkańcy Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Radomia zyskają bezpośrednie połączenie z Białymstokiem. Na trasie Kielce – Kraków podróżni będą mogli skorzystać aż z 14 par połączeń, czyli o 6 więcej niż w obecnym rozkładzie jazdy.

Małopolska bliżej Pomorza

Relacja pociągu TLK Lubomirski zostanie wydłużona do Kołobrzegu (wcześniej Gdynia – Zakopane). Dzięki temu mieszkańcy województwa pomorskiego zyskają codzienne, bezpośrednie połączenie do Warszawy, Radomia, Kielc, Krakowa i Zakopanego. Od grudnia pociągi IC Wybrzeże i IC Słowiniec będą codziennie jeździć w wydłużonej relacji do/z Łodzi. Pociągiem IC Lazur dojedziemy do/z Łodzi także od poniedziałku do piątku (obecnie jeździ tylko w wakacyjne weekendy).

Nowe przystanki kolejowe

Jak przekazały Polskie Linie Kolejowe, pasażerowie wybierający w codziennych podróżach kolej, od 15 grudnia skorzystają z nowych przystanków, wybudowanych w ramach inwestycji współfinasowanych ze środków unijnych oraz z "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025".

Lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Kraków Piastów, Kraków Kościelniki oraz Kraków Przylasek. Do pociągów wsiądziemy także z nowego przystanku Rzepin Miasto w woj. lubuskim oraz Radziszewo na trasie między Szczecinem a Gryfinem.

Na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami oddanych do użytku będzie łącznie 10 nowych przystanków: 5 w woj. śląskim - Częstochowa Rząsawa, Mykanów, Stary Cykarzew, Cykarzew Północny, Stary Broniszew oraz 5 w woj. łódzkim - Ważne Młyny, Nowa Brzeźnica, Pieńki Dubidzkie, Strzelce Wielkie i Biała. Dotychczas linia była wykorzystywana przez pociągi towarowe. Od grudnia przewoźnicy regionalni uruchomią na niej regularne połączenia pasażerskie.

Od 15 grudnia wygodniej wsiądziemy do pociągów również ze zmodernizowanych peronów m.in. z przystanku Chorzów Uniwersytet, Muszyna i Chełm Miasto.

Prace modernizacyjne

W czasie obowiązywania rozkładu jazdy 2024/2025 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przewidział cztery korekty związane z dostosowaniem godzin kursowania pociągów do postępujących prac modernizacyjnych na polskiej sieci kolejowej. Korekty będą wprowadzane 9 marca, 15 czerwca, 31 sierpnia i26 października 2025 r.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać blisko dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.(PAP)