"W czerwcu br. odprawionych zostało 110 tys. 680 podróżnych. W stosunku do maja oznacza to wzrost o ponad 230 proc., natomiast w porównaniu do kwietnia tego roku jest to wzrost o niemal 500 proc." - poinformował port w informacji prasowej.

Jak dodano, dane z lipca pokazują, że w pierwszych dwóch tygodniach tego miesiąca odnotowano blisko 140 proc. wzrost liczby odprawionych pasażerów w stosunku do ubiegłego miesiąca. W najlepszym dniu lipca do tej pory dobowa liczba obsłużonych pasażerów wyniosła prawie 7,5 tys.

"W lipcu uruchomione zostało kolejne nowe połączenie. Od początku miesiąca polecieć można od nas do Zadaru w Chorwacji, zaś od 16 lipca startujemy z połączeniem do stolicy Czech – Pragi" - powiedział cytowany w informacji prasowej p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski,

Łącznie z podwarszawskiego lotniska w sezonie za to 2021 będzie można odbyć podróż na 55 kierunkach; to ponad 170 lotów tygodniowo.

Samoloty z lotniska w Modlinie latają m.in. do Katanii na włoskiej Sycylii, na Rodos, Zakynthos i Kretę w Grecji, a także na Majorkę czy Teneryfę. Dodatkowo, od czerwca zwiększyła się częstotliwość lotów do Wielkiej Brytanii.

"Poluzowanie epidemicznych rygorów i wakacje spowodowały, że odprawianych podróżnych jest u nas coraz więcej" - wskazał Chorzewski. Jak dodał, "nawet pandemiczne turbulencje nie zdołały podciąć skrzydeł lotnisku, które szybko wraca na ścieżkę wzrostu".

Port przypomniał, że w czwartek 15 lipca Lotnisko Warszawa-Modlin obchodzi 9. rocznicę swojej działalności. Pierwsze samoloty na nowym podwarszawskim lotnisku wylądowały w 2012 roku. Od początku działalności z usług portu skorzystało ponad 18,6 mln pasażerów oraz wykonano na nim ponad 131 tys. startów i lądowań.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.