Ogromne redukcje w polskiej siatce połączeń po święcie Trzech Króli wprowadzi Ryanair. Na miesiąc zawiesi aż 70 tras. Przykładowo we Wrocławiu cięcia dotkną 13 połączeń, a w Poznaniu – 14, czyli prawie połowę oferowanych stamtąd przez przewoźnika tras. Zawieszane są głównie rejsy do Wielkiej Brytanii , Włoch czy Norwegii. Na razie cięcia wprowadzono tylko na miesiąc i przewoźnik będzie obserwował dalszy rozwój sytuacji. W całej Europie Ryanair zmniejszył liczbę oferowanych miejsc w styczniu aż o jedną trzecią. Wcześniej 36 tras z Polski zawiesił Wizz Air. W tym przypadku przewoźnik zdecydował, że ograniczenia potrwają dłużej – od stycznia do marca.