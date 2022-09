"Kolejna instytucja dołącza do współpracy przy planowaniu nowego lotniska w centrum kraju. Centralny Port Komunikacyjny podpisał list intencyjny z Polskim Holdingiem Hotelowym, który jest wstępem do współpracy obejmującej m.in. przygotowanie koncepcji infrastruktury hotelowej na obszarze wokół planowanego Portu Solidarność" - przekazał w piątek Centralny Port Komunikacyjny.

Na mocy podpisanego porozumienia strony zobowiązują się podjąć wspólne działania dotyczące m.in. oceny rynku hotelowego (szczególnie działalności w obszarze lotnisk), wypracowania rekomendacji w zakresie bazy hotelowej na terenie tzw. Airport City (obszaru wokół Portu Solidarność), a także określenia wymagań lokalizacyjnych czy analiza rentowności. PHH ma zostać włączony do prac koncepcyjnych nad zagospodarowaniem obszarów udostępnionych do wykorzystania po przeniesieniu cywilnego ruchu lotniczego Lotniska Chopina - dodano w komunikacie.

"CPK wykorzystuje potencjał spółek państwowych. PHH już obecnie jest jednym z największych właścicieli hoteli lotniskowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki CPK przed spółką otwiera się nowe pole ekspansji" - ocenił cytowany w komunikacie prezes spółki CPK, Mikołaj Wild.

Z kolei cytowany prezes zarządu PHH podkreślił, że "planowane otwarcie CPK, wstępnie dla 40 mln pasażerów rocznie, jest jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza przy tych wynikach jakie obecnie osiąga stołeczny port i przy ogólnym rozwoju ruchu lotniczego w Europie".

Przypomniano, że PHH nie jest pierwszą instytucją, z którą CPK nawiązał współpracę. Dotychczas spółka podpisała porozumienia z uczelniami (m.in. Politechniką Warszawską, Politechniką Gdańską czy Akademią Górniczo-Hutniczą), instytucjami badawczymi (Sieć Badawcza Łukasiewicz) czy spółkami państwowymi (m.in. PERN, Rail Baltica).

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

W ramach programu kolejowego CPK spółka przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać wybudowane do końca 2034 r.(PAP)

autorka: Ewa Nehring