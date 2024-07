Jak sugerują dane z raportu Global Outlook for Air Transport opublikowanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego (IATA), w 2022 r. zużycie paliwa wzrosło do 77 miliardów galonów dla wszystkich linii lotniczych na całym świecie. To stanowi wzrost o 48 procent w porównaniu z rokiem 2020, jednak w porównani do zużycia sprzeda pandemii nadal było o 20 procent niższe.

Według szacunków na rok 2023 łączne linie lotnicze zużyły prawie tyle samo paliwa co w 2019 r. Niestety, koszt tego paliwa był dużo wyższy niż przed pandemią.

Wykres Statisty oparty na danych IATA pokazuje, że podobna ilość paliwa w 2023 r. kosztowała o 43 procent więcej niż w 2019 r. Prognozy mówią, że kolejny rok przyniesie kolejny wzrost cen paliwa lotniczego. Porównując szacunki na 2024 r. z rokiem 2019, wzrost wyniesie 53 procent.

Wzrosty te przypisuje się głównie wojnie Rosji z Ukrainą i konfliktowi między Izraelem a Palestyną, z których pierwszy wyraźnie podniósł ceny surowców związanych z ropą naftową i gazem ziemnym. Ponieważ oba konflikty prawdopodobnie nie zakończą się wkrótce, ceny paliw na razie pozostaną na wyższym poziomie.

