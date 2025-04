Autorzy raportu odnotowali wzrost o 8,8 proc. ruchu pasażerskiego na międzynarodowych lotniskach w porównaniu z 2023 r. i o 8,4 proc. w stosunku do wyników z 2019 r., czyli czasu sprzed pandemii Covid-19.

Największy skok liczby pasażerów w Azji

Największy skok na liście odnotowało lotnisko Szanghaj Pudong, które awansowało w rankingu z 21 pozycji w 2023 r. na dziesiątą w 2024 r. Jak tłumaczą analitycy, było to spowodowane poluzowaniem przez Chiny polityki wizowej oraz rozszerzeniem siatki lotów międzynawowych. W czołówce wciąż pozostaje lotnisko w Stambule oraz w Delhi.

Przewiduje się, że w 2025 r. globalny ruch pasażerski obejmie 9,9 mld osób, co oznacza wzrost o 4,8 proc. Oczekuje się, że w 2030 r. ruch ten przekroczy 12 mld pasażerów, co ma być spowodowane rozwojem międzynarodowych rynków w regionie Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu. Do 2042 r. ma osiągnąć poziom 19,5 mld, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu do 2024 r.

Jeden kraj zdominował pierwszą trójkę

Na szczycie listy portów lotniczych pod względem ruchu towarowego znajdują się lotniska w Hongkongu, Szanghaju oraz Memphis w amerykańskim stanie Tennessee. ACI szacuje, że wolumen ładunków przewożonych drogą lotniczą wzrósł o 8,4 proc. w ujęciu rok do roku do ponad 124 mln ton w 2024 r. Dziesięć największych lotnisk na świecie odpowiadało za blisko 26 proc. globalnego wolumenu w ubiegłym roku. Jak zauważono, wzrost przewozu towarów drogą lotniczą wiąże się z dużym popytem w handlu online, zakłóceniami w transporcie morskim i spadkiem cen paliwa lotniczego.

Szacuje się, że liczba wszystkich lotów na całym świecie w 2024 r. wyniosła ok. 100 mln, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w porównaniu z 2023 r. Dziesięć największych lotnisk odpowiada za ponad 6 proc. globalnego ruchu – pierwsza trójka to amerykańskie porty lotnicze: Hartsfield-Jackson w Atlancie, Chicago-O'Hare i Dallas Fort Worth.

ACI to organizacja obejmująca 2181 lotnisk w 170 krajach. (PAP)