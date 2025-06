W piątkowym wydaniu gazeta poinformowała, że w porównaniu z pierwszymi pięcioma miesiącami 2024 r. w tym roku możliwości przesiadkowe stołecznego portu wzrosły o 18 proc. „Dla porównania: we Frankfurcie jest to wzrost tylko o 3 proc., w Monachium – o 8 proc., a w Wiedniu – o 4 proc.” - przekazał dziennik.

Reklama

Francja traci pasażerów. Lotnisko w Paryżu z poważnym problemem

Zwrócił uwagę, że najtrudniejszą sytuację mają Francuzi. Możliwości przesiadkowe na Lotnisku Charles’a de Gaulle’a w Paryżu, a zatem i liczba pasażerów transferowych, są dzisiaj mniejsze o 10 proc. niż rok temu - podał.

LOT i Lotnisko Chopina przyspieszają. Po dobrym wyniku czas na inwestycje

Jak czytamy, LOT i Lotnisko Chopina nie zamierzają poprzestać na tych dobrych na tle Europy wynikach. Przewoźnik zwiększa liczbę połączeń i unowocześnia swoją flotę. Warszawski port lotniczy także stawia na dalszą modernizację.

Lotnisko Chopina zyskuje na znaczeniu

„Pandemia Covid-19 zachwiała światową branżą lotniczą i zmieniła strukturę podróżowania. Po wznowieniu ruchu pasażerowie częściej zaczęli wybierać ruch point-to-point, co pokazują światowe statystyki. Cieszymy się, że Lotnisko Chopina szybciej niż inne porty odbudowuje ruch transferowy. Oznacza to, że pasażerowie chcą przesiadać się w Warszawie” - powiedział „Rz” prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski. Dodał, że jest to mocny sygnał, który pokazuje, jak ważna jest modernizacja portu. „Bez tej koniecznej inwestycji utracimy szansę dalszego rozwoju, a to z kolei wpłynie w dalszej perspektywie negatywnie na ruch tranzytowy CPK” – podkreślił.

Trzy kraje odcięte od lotów

Gazeta dodała, że duży wpływ na liczbę pasażerów transferowych ma zawieszenie lotów do Ukrainy, Rosji (od lutego 2022 r.) i Białorusi (po incydencie z samolotem Ryanaira w czerwcu 2021 r.). Te trzy rynki odpowiadały za ok. 10 proc. ruchu transferowego na Lotnisku Chopina. Sama Ukraina to 6 proc.