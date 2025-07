Ryanair i lotnisko Modlin podpisali przełomową umowę. Co to oznacza dla pasażerów?

Ryanair podpisał z lotniskiem Warszawa Modlin wieloletnią umowę, w ramach której Ryanair zobowiązał się do ponad 3-krotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego - z 1,5 mln pasażerów rocznie do ponad 5 mln pasażerów do 2030 r., podała spółka. W ramach tej umowy, lotnisko Warszawa Modlin zobowiązało się do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów, aby zapewnić co najmniej 4 nowe stanowiska odprawy pasażerów (dając łącznie 8) i 4 nowe stanowiska postojowe (zwiększając ich liczbę do 12) do września 2027 r.