Rynek Private Equity w Polsce: między dojrzałością a nową falą wzrostu

Od lokalnego rynku do europejskiej mapy inwestycji

Jeszcze kilka lat temu Polska była miejscem, gdzie wiele globalnych funduszy posiadało swoje lokalne biura. Z czasem jednak część z nich uznała, że rynek jest zbyt mały, by utrzymywać stałą obecność, i zaczęła zarządzać inwestycjami z centrów w Londynie czy Frankfurcie.

Dziś ta narracja się zmienia. Polska gospodarka, dzięki stabilnemu wzrostowi i rosnącej skali, zaczyna być postrzegana jako atrakcyjny rynek inwestycyjny w skali całej Europy. Inwestorzy zagraniczni coraz częściej dostrzegają tu realne możliwości, a nie tylko „rynek wschodzący”.

Duże transakcje przyciągają uwagę

Jednym z czynników, które przywróciły Polsce widoczność, były duże transakcje – zarówno po stronie inwestycji, jak i wyjść z nich. Mowa o projektach liczonych w miliardach euro, obejmujących spółki z Polski i całego regionu.

Takie transakcje mają znaczenie nie tylko finansowe. Pokazują, że rynek osiągnął dojrzałość pozwalającą na realizację dużych projektów i skuteczne wyjścia z inwestycji. To sygnał dla globalnego kapitału, że region – a szczególnie Polska – może być miejscem dla poważnych graczy.

Polska liderem regionu, ale nie bez konkurencji

Na tle Europy Środkowo-Wschodniej Polska pozostaje największym i najważniejszym rynkiem. Skala gospodarki przekłada się bezpośrednio na liczbę i wielkość dostępnych projektów inwestycyjnych.

Jednocześnie rośnie znaczenie innych krajów, szczególnie Rumunii. Dla wielu funduszy to naturalne rozszerzenie strategii – rynek, na którym można powtórzyć modele biznesowe sprawdzone wcześniej w Polsce. W praktyce oznacza to, że region rozwija się jako całość, choć Polska nadal pełni w nim rolę centralną.

Powrót aktywności po okresie niepewności

Ostatnie lata nie były łatwe dla rynku private equity. Pandemia, wojna za wschodnią granicą oraz gwałtowny wzrost stóp procentowych spowodowały rozjazd oczekiwań między kupującymi a sprzedającymi.

Dziś sytuacja się stabilizuje. Obie strony rynku zaakceptowały nowe realia i zaczęły szukać kompromisów. Efekt? Wyraźny wzrost aktywności transakcyjnej.

Dodatkowym impulsem są nowe środki pozyskiwane przez fundusze. Kapitał jest dostępny i musi zostać zainwestowany, co naturalnie zwiększa presję na zawieranie transakcji.

Szerokie spektrum inwestycji

Rynek private equity w Polsce nie jest jednorodny. Obejmuje zarówno duże przejęcia, jak i mniejsze inwestycje, a także segment venture capital.

Coraz większą rolę odgrywają inicjatywy wspierające lokalny kapitał, które mają pobudzać rozwój całego ekosystemu inwestycyjnego. To ważne, bo silny rynek nie opiera się wyłącznie na zagranicznych funduszach.

Gdzie dziś płynie kapitał?

Wśród najważniejszych sektorów pozostają:

konsument – rosnąca siła nabywcza i zmieniające się potrzeby,

– rosnąca siła nabywcza i zmieniające się potrzeby, ochrona zdrowia – napędzana starzeniem się społeczeństwa i rosnącymi oczekiwaniami jakości usług.

Coraz częściej pojawiają się też inwestycje na styku tych obszarów, związane z szeroko rozumianym well-beingiem, zdrowym stylem życia czy długowiecznością. To segmenty mniej wrażliwe na cykle koniunkturalne, a jednocześnie oferujące duży potencjał wzrostu.

Budowanie regionalnych czempionów

Strategia wielu funduszy polega dziś na czymś więcej niż tylko inwestowaniu w pojedyncze spółki. Celem jest budowa większych, międzynarodowych grup, które mogą konkurować na szerszym rynku.

Proces wygląda często podobnie: od przejęcia lokalnej firmy, przez jej profesjonalizację i konsolidację rynku, aż po ekspansję zagraniczną i sprzedaż większemu inwestorowi.

Polska: coraz więcej dojrzałych firm

Jeszcze kilkanaście lat temu jednym z ograniczeń rynku był brak odpowiednio dużych i rozwiniętych firm. Dziś ta sytuacja się zmieniła.

Polska gospodarka dojrzała, a wraz z nią przedsiębiorstwa. Coraz więcej z nich nie tylko dobrze radzi sobie lokalnie, ale ma potencjał do ekspansji międzynarodowej. To właśnie takie firmy są dziś najbardziej atrakcyjne dla funduszy private equity.

Private Equity: co dalej?

Najbliższe miesiące mogą przynieść dalszy wzrost liczby transakcji. Fundamenty rynku są solidne: dostępny kapitał, rosnąca liczba dojrzałych firm i stabilizujące się warunki makroekonomiczne.

Polska pozostaje kluczowym punktem na mapie inwestycyjnej regionu. Jeśli obecne trendy się utrzymają, może nie tylko umocnić swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też coraz śmielej konkurować o uwagę globalnych inwestorów.