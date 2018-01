PGNiG, PGG, JSW i Tauron podpisały list intencyjny ws. programu Geo-Metan



Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupa Górnicza (PGG), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju programu Geo-Metan dotyczącego wydobycia metanu z pokładów węgla, podał Tauron.

Współpraca ma umożliwić przeprowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych na terenach górniczych, na których planowane jest wydobycie węgla, podano w komunikacie.

"Metan z pokładów węgla może stać się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jednocześnie odmetanowanie kopalń znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy górników i może przyspieszyć tempo wydobycia węgla. Cieszę się, że wspólnie z innymi polskimi spółkami górniczymi i energetycznymi PGNiG będzie rozwijać technologie pozwalające na pozyskiwanie metanu z pokładów węgla" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

"Grupa Tauron posiadająca trzy własne kopalnie węgla kamiennego jest naturalnie zainteresowana rozwijaniem innowacyjnych technologii pozyskiwania metanu z pokładów węgla połączonego z odmetanowaniem kopalń. Rozwijanie i udoskonalanie takich krajowych technologii związanych z górnictwem, wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wdrażanie tego typu innowacji wynika z naszej polityki poprawiania bezpieczeństwa pracowników i podnoszenia efektywności pracy naszych kopalń" - dodał prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

Odmetanowaniem złóż węgla zainteresowane są także PGG i JSW.

"Obecnie pozyskiwany metan wykorzystywany jest jako źródło energii w instalacjach ciepłowniczych oraz kogeneracyjnych dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w silnikach gazowych. PGG w ramach dalszej współpracy zainteresowana jest również wzrostem efektywności odmetanowania poprzez zastosowanie technologii wiercenia otworów kierunkowych, wykonywanych z wyrobisk dołowych nad planowane rejony eksploatacyjne" - powiedział prezes PGG Tomasz Rogala.

"Grupa JSW stawia na proekologiczne rozwiązania, dlatego chcemy maksymalnie zwiększać wykorzystanie metanu w trakcie robót górniczych. W naszej strategii do roku 2030 planujemy szereg inwestycji związanych z jego gospodarczym wykorzystaniem, dzięki którym zwiększymy produkcję energii elektrycznej przez silniki gazowe z obecnych 90 tys. MWh do 490 tys. MWh po roku 2022" - wskazał natomiast prezes JSW Daniel Ozon.

PGNiG wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) prowadzi już testowe wydobycie metanu z pokładów węgla w Gilowicach. W ciągu trwającej od lutego 2017 r. próbnej produkcji uzyskano blisko 900 tys. m3 gazu ziemnego o wysokiej zawartości metanu. Według szacunków PIG-PIB wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynoszą ok. 170 mld m3.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

