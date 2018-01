UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws.przejęcia Emperii przez Maxima Grupe



Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Maxima Grupe kontroli nad Emperią - właścicielem sieci sklepów Stokrotka, poinformował Urząd.

Maxima Grupe jest litewską spółką, do której należą działające w Polsce dwie sieci sklepów detalicznych Aldik i Sano. Emperia jest spółką notowaną na GPW, do której należy sieć sklepów Stokrotka, przypomniano.

"Urząd uznał, że działalność uczestników koncentracji pokrywa się na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku i krajowym rynku zaopatrzenia w te produkty. Ponadto uczestników koncentracji mogą łączyć również relacje typu dostawca-odbiorca. Maxima wprowadza do obrotu karmy dla zwierząt, płatki zbożowe, konserwy mięsne, pasztety i sosy, a sklepy należące do Emperia mogą być nabywcą tych produktów" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie przeszło do drugiej fazy, ponieważ niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku. UOKiK musi przede wszystkim sprawdzić udziały uczestników transakcji oraz ich konkurentów. Pozwoli to na ocenę, czy koncentracja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji, podano również.

"Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia" - podsumowano.

29 listopada ub. r. Maxima Grupe złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad Emperia Holding.

(ISBnews)