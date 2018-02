7Levels ma umowę z NatsumeAtari na wydanie 'Castle of Heart' w Azji



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - 7Levels podpisał umowę z NatsumeAtari na wydanie i marketing gry "Castle of Heart" na konsolę Nintendo Switch na terenie Azji, podała spółka.

"Bardzo cieszymy się z pozyskania tak poważnego partnera, jakim jest firma NatsumeAtari, tym bardziej, że gra 'Castle of Heart' jest naszym pierwszym autorskim projektem" - powiedział wiceprezes 7Levels Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

NatsumeAtari będzie odpowiadało za marketing i dystrybucję cyfrową "Castle of Heart" m.in. w Japonii, Korei Południowej, Chinach, na Tajwanie w Hong Kongu, Singapurze, Indonezji, Malezji, Tajlandii, Indiach oraz w południowo-wschodniej Azji.

"Castle of Heart" jest pierwszą polską platformową grą akcji, która trafi wyłącznie na konsolę Nintendo Switch. Jej premierę w Europie, Australii oraz w Ameryce (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) zaplanowano na 23 marca.

Japońska firma NatsumeAtari wywodzi się z założonej w latach 80-tych firmy Natsume i jest liczącym się na rynku deweloperem gier i wydawcą m.in. na urządzenia Nintendo.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier platformowych.

(ISBnews)