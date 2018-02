Nico Reiner powołany do zarządu Pfleiderer Group w miejsce R. Mayera



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała Nico Reinera do zarządu jako członka zarządu i dyrektora finansowego, poinformowała spółka. Zastąpi on od 1 kwietnia Richarda Mayera, który złożył rezygnację na dzień 31 marca 2018 r.

"Do grupy dołącza menedżer z ogromną wiedzą i doświadczeniem zdobywanymi w spółkach prowadzących działalność globalną. Będą one dla Pfleiderer Group bardzo cenne w kontekście realizacji ambitnej strategii wzrostu. Równocześnie dziękujemy Richardowi Mayerowi za pracę włożoną w rozwój całej grupy" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Prokopowicz, cytowany w komunikacie.

Nico Reiner ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie Regensburg w Niemczech. Tytuł doktora uzyskał w HHL - Leipzig Graduate School of Management. Od 2014 r. dr Reiner pracuje jako dyrektor finansowy (CFO) AL-KO Kober SE w Niemczech, firmie o światowym zasięgu specjalizującej się w zakresie techniki motoryzacyjnej, urządzeń ogrodowych oraz wentylacji i klimatyzacji - podano w komunikacie.

"Reiner sprawował funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego spółki holdingowej AL-KO Kober Group. W latach 2005-2014 pracował jako dyrektor finansowy, członek zarządu Schueco International KG, światowego wiodącego dostawcy przegród budowlanych, działającego na rynku okien, drzwi i fasad. Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych dla Droege & Comp. GmbH, International Management Consultancy" - czytamy także w komunikacie.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)