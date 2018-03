"W ramach procedury zamknięcia transakcji, emitent dokonał płatności części gotówkowej wynagrodzenia w wysokości 32 mln euro. Zgodnie z zawartą umową, łączne wynagrodzenie, na które składa się płatność gotówkowa, płatność warunkowa oraz wartość przypisana do zawartej umowy handlowej, wyniesie do 40 mln euro" - czytamy w komunikacie.



Stalprodukt podpisał w grudniu umowę zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal.



Tansakcja pozwoli wzmocnić pozycję na rynku blach transformatorowych poprzez wzrost zdolności produkcyjnych do poziomu ok. 150 tys. ton/rok oraz dywersyfikację działalności w zakresie gatunków konwencjonalnych zakład we Frydku Mistku oraz gatunków wysokich, tzw. HGO zakład w Bochni, podano wówczas.



Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.



(ISBnews)