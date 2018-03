Elemental Holding sfinalizował akwizycję spółki Recat w Niemczech



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki Recat z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, podał Elemental.

"Recat jest na rynku niemieckim oraz zachodnio-europejskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Spółka posiada zaawansowany technologicznie zakład recyklingu o łącznej wydajności do 200 ton miesięcznie, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów a także profesjonalne laboratorium chemiczne. Akwizycja ta wpłynie znacząco na poszerzenie skali działalności Grupy Elemental Holding na rynku recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Europie Zachodniej i pozwoli na rozpoczęcie ekspansji na perspektywicznym rynku, jakim jest rynek niemiecki" - powiedział prezes Elemental Holding Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Recat zbiera oraz przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując przychody na poziomie 20 mln euro. Spółka jest zlokalizowana strategicznie w południowo-zachodniej części Niemiec, posiada sieć zakupową w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), we Francji oraz w krajach północno-zachodniej Afryki. Spółka posiada zezwolenie na utylizację odpadów zużytych katalizatorów (w tym zawierających substancje niebezpieczne) w zakresie zbierania, przewozu, składowania i przerobu.

"Niewątpliwą przewagą konkurencyjną spółki jest możliwość badania przez nią dokładnej zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi metodami (ICP) w ramach posiadanego laboratorium. Autoryzacja procesu próbkowania prowadzona jest przez współpracującą rafinerię, co w praktyce oznacza uznanie próbki pobranej w zakładzie jako reprezentatywnej i referencyjnej dla rozliczeń finansowych. Recat w zakresie swojej działalności prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych baterii i akumulatorów, w tym baterii litowo–jonowych. Wśród kadry zarządzającej i współpracującej z Recat są osoby z tytułami naukowymi oraz rzadkimi uprawnieniami w dziedzinie recyklingu, a także wielojęzyczny zespół handlowo-marketingowy" - podsumowano w informacji.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)