Abris nabył pakiet większościowy udziałów Velvet Care od funduszu Avallon

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - VLET Holdings S. a. r. l., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., podpisała z funduszem Avallon umowę nabycia większościowego pakietu udziałów Velvet Care, poinformowały spółki. Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).



"Kluczowym założeniem strategii Abris jest tworzenie z firm, które trafią pod nasze skrzydła, polskich i regionalnych czempionów w swoich branżach. Takie są też nasze ambicje w stosunku do Velvet Care. Chcemy, aby w ciągu kilku lat spółka stała się liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zamierzamy to osiągnąć dwutorowo: z jednej strony poprzez rozwój organiczny, w czym niewątpliwie pomogą nam ostatnie duże inwestycje firmy znacząco zwiększające jej moce produkcyjne, a z drugiej poprzez przejęcia interesujących podmiotów w regionie" - powiedział partner zarządzający Abris Capital Partners Paweł Gieryński, cytowany w komunikacie.



"Marka Velvet jest od wielu lat liderem polskiego rynku, cieszącym się niesłabnącą popularnością wśród konsumentów, będąc zarazem dla nich synonimem najwyższej jakości papierniczych wyrobów higienicznych. Firma Velvet Care jest nowoczesną organizacją o wielkim potencjale, dlatego cieszymy się, że dzięki dalszemu wsparciu i doświadczeniu Abris będziemy kontynuować strategiczny rozwój Velvet Care w Polsce oraz stopniowo budować pozycję na rynkach eksportowych w celu osiągnięcie statusu lidera w Europie Środkowo-Wschodniej" - dodał prezes Velvet Care Artur Pielak, także cytowany w komunikacie.



Firma Velvet Care powstała w sierpniu 2013 r., ale jej korzenie sięgają znacznie dalej, bo aż do 1897 r., kiedy powstała Papiernia w Kluczach k. Olkusza (od 120 lat znajduje się tu główny zakład produkcyjny spółki), podano również.



"W 2013 r. Avallon nabył Velvet Care ze wsparciem menedżerów spółki od koncernu Kimberly Clark. Od momentu zakupu firma podwoiła sprzedaż, znacząco zwiększyła zyski, zainwestowała blisko 250 mln zł w rozwój, w tym w kluczowy dla dalszego wzrostu projekt nowej maszyny papierniczej. Spółka ma jeden z najlepszych zespołów menedżerskich w Polsce, który doskonale wpisał się w filozofię Avallon opartą o wspólne inwestycje z menedżerami. Wraz z nowym, doświadczonym inwestorem zespół ma szansę na osiągnięcie kolejnego spektakularnego sukcesu" - podsumował partner zarządzający Avallon Tomasz Stamirowski.



Velvet Care to polska firma, będąca jednym z wiodących producentów celulozowych produktów higienicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniająca obecnie w zakładzie produkcyjnym w Kluczach k/Olkusza i biurze handlowym w Warszawie ponad 500 osób.



Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo – Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. to prawie 1,3 mld euro.



Avallon jest niezależną polską firmą zarządzającą funduszami private equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji transakcji we współpracy z menedżerami (MBO). Od 2001 roku Avallon uczestniczył w około 100 transakcjach MBO i jest uważany za pioniera w tej dziedzinie w Polsce.



(ISBnews)