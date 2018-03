Auto Partner chce skupić się na rentowności i powiększyć sieć MaXserwis w br.



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Auto Partner planuje w tym roku skoncentrować się na rentowności, bazując na zbudowanym w ostatnich latach potencjale. W związku z wysoką bazą oddziałów, w 2018 r. spółka planuje mniejsze tempo otwarć, poinformował ISBnews prezes Aleksander Górecki. Spółka będzie nadal powiększać sieć niezależnych warsztatów MaXserwis, jej celem na 2018 rok jest zwiększenie ich liczby do około 150 serwisów, dodano.

"W tym roku chcemy skoncentrować się na rentowności. W ostatnich 2 latach rozwijaliśmy się dynamicznie i inwestowaliśmy w rozbudowę powierzchni magazynowej i asortymentu. Zbudowaliśmy więc silną bazę do dalszego rozwoju. W związku z osiągnięciem wysokiej liczby filii w 2017 r., w tym roku planujemy mniejszą liczbę otwarć" - powiedział Górecki w rozmowie z ISBnews.

Spółka nie planuje również w tym roku otwarć nowych centrów dystrybucyjnych, istotnego zwiększania powierzchni magazynowej czy filii zagranicznych.

"Słabsza rentowność w IV kwartale 2017 r. jest przejściowa. Niższy zysk netto wynikał z sezonowych wyprzedaży i straty w spółce zależnej w Czechach, która rozpoczęła działalność operacyjną w IV kwartale 2017 r. generując koszty bez uzyskania przychodów. Pracujemy natomiast nad minimalizacją ryzyka kursowego, w IV kwartale zabezpieczenia walutowe w związku z umocnieniem się złotego negatywnie wpłynęły na nasz wynik. Przygotowujemy nową politykę zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym" - powiedział także prezes.

Auto Partner - według wstępnych danych - odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. (spadek o 34,8% r/r) przy 240,3 mln zł przychodów (wzrost o 29,3% r/r).

"Plan na ten rok zakłada uruchomienie około 5 nowych oddziałów. Jest to plan minimum, o ewentualnym zwiększaniu tego celu będziemy decydować w zależności od tempa rozwoju. Koncentrujemy się także nad rozwojem działania nowej filii w Czechach, zwykle okres ten trwa nawet 24 miesiące. Mamy sprzyjające otoczenie rynkowe, w 2018 roku obserwujemy kontynuację trendów z 2017 roku: wzrost zakupu nowych jak i używanych samochodów. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku odnotowaliśmy rekordowe w historii spółki poziomy sprzedaży" - powiedział Górecki.

Auto Partner w 2017 r. uruchomił 9 nowych filii i zwiększył powierzchnię magazynową o ponad 20 tys. m2 do 75,5 m2. Spółka w styczniu zanotowała wzrost sprzedaży o 41,2%, zaś w lutym - o 25,4%.

"Pracujemy nad dalszym rozwojem naszej sieci serwisów MaXserwis. W 2018 roku chcielibyśmy zwiększyć ich liczbę do około 150. Zrzeszamy w ten sposób niezależne, profesjonalne warsztaty. Serwisy działające w ramach sieci dają nam pewność realizacji pewnego poziomu obrotów" - powiedział prezes.

Auto Partner planuje dalszą rozbudowę asortymentu, choć liczba nowych linii będzie niższa w porównaniu do 2017 r., kiedy wprowadzono do sprzedaży kilka nowych marek i producentów, dodano.

"Sytuacja na rynku sprzyja branży dystrybucji części samochodowych. Obserwujemy regularnie rosnącą sprzedaż nowych i używanych aut, wyższe dochody Polaków będą sprzyjać kolejnym zakupom, co z kolei pozwala nam na duży optymizm, jeśli chodzi o popyt na części samochodowe" - podsumował prezes Górecki.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

Daniel Gąsiorowski

(ISBnews)