Jak poinformował w środę PKN Orlen, w ramach zawartych porozumień, których podpisanie koordynował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, PERN zobowiązał się do budowy nowego odcinka rurociągu pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy.

Oba podmioty uzgodniły też modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnymi Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącymi do Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" z grupy PKN Orlen, a rafinerią tej spółki w Płocku.

Jak podkreślił Naimski, odnosząc się do rządowego dokumentu, porozumienia PKN Orlen i PERN to, po wprowadzeniu pakietów paliwowego, transportowego i energetycznego oraz uszczelnieniu obrotu paliwami, kolejny element porządkujący ten segment. "Pierwszy raz porządkujemy rynek w skali wszystkich podmiotów będących jego uczestnikami, nadając im czytelny podział zadań i ról" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany w komunikacie płockiego koncernu. I dodał: "To ogromne wyzwanie wzmacniające rolę Państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo energetycznego, a jednocześnie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski".

PKN Orlen to najwiekszy podmiot branzy rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych w Europie. PERN to z kolei spółka zarządzająca na terenie kraju transportem rurociągowym i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

>>> Czytaj też: Jak PiS wybrnie z pułapki pod nazwą Elektrownia Ostrołęka?